Totalement Fibrés : des chaînes deviennent gratuites sur la Freebox, il faut être riche pour la 5G+ chez Bouygues, etc

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine c’est le dernier numéro de l’année mais avec un nouveau studio. Et surtout beaucoup de nouveautés à vous annoncer, en termes de contenus et d’offres Free Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Fight hebdomadaire.



