Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mettez vos serveurs Freebox à jour, et surveillez votre espace abonné, une offre peut vous attendre

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Free a publié ce lundi 23 juin 2025 une nouvelle mise à jour logicielle pour les Freebox Server des modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra. Estampillée 4.9.7, cette version corrige un bug plutôt gênant. Plus d’infos…

Abonnés Freebox, Max (HBO) peut être gratuit une seconde fois pour vous, surveillez votre espace abonné . Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer sans frais cette semaine. Plus d’infos… Abonnés Freebox avec player Pop : Pluto TV continue d’enrichir son offre en intégrant deux chaînes à son offre gratuite financée par la publicité l’une est dédiée à Cheers et le retour Ciné Star Trek. Plus d’infos… “Mary & Mike” : une série qui plonge de manière glaçante dans la dictature chilienne, le 1er épisode est offert par Filmo et Free sur L’AKTU Free. En savoir plus… Free va lancer une mise à jour importante de Freebox Connect avec deux nouveautés. En savoir plus…

Nouveautés Free Mobile

Soldes Free Mobile : de nouvelles « Offres XXL, Prix XXS » sur de nombreux smartphones Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free se félicite de “l’excellente qualité de ses services mobiles” suite à la publication de l’étude de l’Arcep. Plus d’infos…

Freebox TV : une chaîne premium incluse changera de nom et de style le 15 juillet avec des nouveauté. Plus d’infos…

Disney+ fait désormais payer le partage de compte avec une nouvelle option… sauf pour beaucoup d’abonnés Freebox, Livebox etc (pour le moment. En savoir plus

Free limite un peu plus le télétravail pour ses salariés et cela passe mal auprès de certains syndicats. L’opérateur de Xavier Niel relativise aujourd’hui l’ampleur de sa mesure et se défend. En savoir plus…

