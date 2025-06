Free offre un nouveau petit cadeau aux abonnés Freebox

“Mary & Mike” : une série qui plonge de manière glaçante dans la dictature chilienne, le 1er épisode est offert par Filmo et Free sur L’AKTU Free.

Ce 26 juin, Oqee by Free annonce sur X la gratuité d’un nouveau contenu directement sur les Freebox dans le cadre d’un partenariat avec Filmo. Il s’agit du 1er épisode de Mary & Mike, une série inspirée de faits réels, disponible sur l’Aktu Free.

Cette fiction entraîne dans les années noires de la dictature d’Augusto Pinochet. Elle retrace l’histoire de Mary et Mike, un couple d’agents secrets en apparence ordinaire, mais chargés d’exécuter les basses œuvres du régime comme des écoutes illégales, meurtres ciblés et disparitions d’opposants. Entre vie familiale et missions sanglantes, la série brosse un portrait glaçant du terrorisme d’État. Pour voir la suite, il faudra s’abonner à Filmo.

