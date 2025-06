Un préavis de grève déposé au sein du groupe Iliad/Free par FO et Printemps Écologique

Les syndicats FO et Printemps Écologique du groupe Iliad / Free ont annoncé le dépôt d’un préavis de grève à partir du mardi 1er juillet 2025 à 00h00. Ce mouvement social concernera l’ensemble des salariés de plusieurs entités du groupe, notamment Free Réseau, Free SAS, Réseau Optique de France, Free Mobile, Assunet, Iliad SA, Freebox et Trax.

La grève fait suite à un désaccord entre les syndicats et la direction concernant la nouvelle charte télétravail, jugée régressive pour les droits des salariés. Selon les syndicats, la direction a refusé d’ouvrir de réelles négociations sur ce sujet, malgré les alertes des représentants du personnel et plusieurs tentatives de dialogue. De plus, l’Inspection du travail a récemment émis des réserves sur la légalité de certaines dispositions de cette charte.

Les revendications des syndicats organisateurs incluent :

Le retrait immédiat de la charte actuelle,

L’ ouverture de négociations loyales et transparentes ,

Le maintien des droits existants ,

La garantie de l’absence de mesures de rétorsion à l’encontre des salariés mobilisés.

Ce mouvement social concerne l’ensemble des sites, métiers et plages horaires, y compris les astreintes, et vise à défendre les conditions de travail tout en soulignant la dégradation du dialogue social au sein du groupe Iliad. Les syndicats restent disposés à engager un dialogue constructif pour résoudre cette situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox