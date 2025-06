Plusieurs nouveautés arrivent sur M6+ et ses chaînes pour la rentrée

Le groupe M6 prépare une transformation en profondeur de sa grille de programmes pour la rentrée 2025. Au programme, l’arrivée d’Hanouna, la création de nouveaux corners et bien d’autres changements.

Une vraie volonté “d’accélérer”, affirme Guillaume Charles, directeur des programmes de M6 aux Echos. A partir de septembre, a programmation de la filiale de Bertlesmann entend ainsi “changer de dimension”. Si l’on peut notamment penser à l’exclusivité pour la France de la Coupe du monde de football de 2026, ce ne sera pas la seule arrivée qui risque de marquer la rentrée.

Du nouveau contenu sur les chaînes…

À partir du 1er septembre, Cyril Hanouna fera son arrivée sur W9 avec un talk-show diffusé en access prime time, de 18h45 à 20h15. En parallèle, il officiera aussi sur Fun Radio, autre média du groupe M6, qui insiste : l’animateur, souvent controversé, y fera exclusivement du divertissement, sans incursion politique.

Le groupe M6 entend par ailleurs renforcer son pôle information. Les JT et les magazines emblématiques comme Capital ou Zone interdite resteront des piliers, mais de nombreuses soirées événementielles viendront enrichir la grille, à l’image d’un documentaire sur l’histoire de l’immigration porté par Karine Le Marchand. Évincée du 20h de France 2 après une baisse d’audience, Anne-Sophie Lapix rejoint RTL et animera chaque dimanche soir sur M6 un grand entretien avec une personnalité de premier plan. Sans oublier également le développement de nombreux jeux, mêlant des succès récurrents comme Pékin Express », « Top Chef » ou « L’amour est dans le pré », plusieurs nouveaux formats seront lancés (« Pandore », « 99 à battre », « Shaolin », etc.).

Même sur la fiction, M6 aura son feuilleton quotidien. Comme TF1 et France Télévisions, le groupe a décidé de produire en interne (par sa filiale SND) sa quotidienne « Nouveau jour ».

M6+ va s’améliorer

La plateforme doit en effet intégrer 30% d’heures consommées en plus, grâce à des partenariats et une grande diversification. On pourra ainsi voir apparaître un corner dédié aux contenus de la plateforme ADN, dédiée à l’animation japonaise. Mais d’autres contenus liés à l’Asie seront intégrés : un “dispositif événementiel” nommé K comme Corée, proposant cinq séries de K-Drama en léger différé.

M6 annonce également qu’il proposera des séries cultes en intégralité tirées du catalogue de la “Trilogie du Samedi” comme Buffy ou Stargate SG-1. De plus la NFL sera a nouveau diffusée dès le 7 septembre sur M6+ avec un match de saison régulière tous les dimanches, et nouveauté : tous les écrans sont concernés par cette diffusion, y compris les TV connectées.

