M6 s’impose comme le diffuseur exclusif en clair des Coupes du monde de football avec de nouveaux droits

Face à TF1, M6 va remporter les droits TV de la prochaine Coupe du monde de football féminin en 2027. De quoi consolider un peu plus sa place parmi les grands diffuseurs sportifs français.

Le groupe M6 poursuit sa razzia sur les plus prestigieuses compétitions de football. Après avoir acquis en mars 2024 les droits en clair des Coupes du monde masculines de 2026 et 2030, la chaîne vient également remporté ceux de la Coupe du monde féminine 2027, organisée au Brésil du 24 juin au 25 juillet. Selon les informations de L’Équipe, M6 s’apprête à signer avec la FIFA un contrat lui garantissant la diffusion intégrale de la compétition pour le marché français. Alors que TF1, longtemps diffuseur historique des grandes compétitions internationales, était également candidat sur ce dossier, M6 s’impose et poursuit sa stratégie de conquête sur les droits sportifs.

La chaîne dispose déjà, en co-diffusion avec France Télévisions, des droits des matches de l’équipe de France féminine jusqu’au 30 juin 2027, hors grandes compétitions. Elle est désormais libre de tout conserver ou de revendre une partie de ces droits à d’autres diffuseurs en sous-licence. Reste à savoir si un accord de partage verra le jour avec TF1, comme cela avait été envisagé pour les Coupes du monde masculines à venir. Diffuseur du prochain Euro 2028 masculin et Euro 2025 féminin, la filiale de Bouygues mise en parallèle sur le basket, en s’emparant fin mai des droits de diffusion en clair des prochains grands tournois internationaux de l’équipe de France, hommes et femmes, jusqu’en 2029.

