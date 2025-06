Le cadeau vide de sens de SFR, Free fait-il assez pour séduire ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Pourquoi les frais d’activation sont juste remboursés ?

Si les grands opérateurs ont récemment quasiment tous augmenté les frais de résiliation sur le fixe, ils vont le chemin inverse sur les frais de mise ne service. c’est notamment le cas de Free qui annonce sur son site web depuis le 20 juin que les frais de mise en service, habituellement facturés 49 euros, sont désormais offerts à tous les nouveaux abonnés Freebox sur demande, sans limite de durée et sans condition d’engagement. Un geste qui s’inscrit dans une volonté de simplifier et d’alléger le coût d’entrée pour les nouveaux clients et ainsi recruter davantage. La grande question se pose cependant, pourquoi les rembourser et ne pas les désactiver directement ? Il faut cependant concéder que l’offre reste intéressante, et que rien n’obligeait à le faire.

La Veepee n’est pas si sexy ?

Free lançait la semaine dernière pour la deuxième fois une offre spéciale sur Veepee.fr avec Freebox + forfait mobile qui est proposée à 24,99,99€/mois (la précédente Vente Privée proposait la même offre, mais à 19,99€/mois la première année). Cette offre reste cependant intéressante mais le le tarif est valable uniquement durant 1 an. Au delà, le forfait Freebox Révolution light passe à 29,99€/mois et le forfait mobile passe à 15,99€. Cette offre représente une économie de 240€ sur l’année. Cependant, beaucoup restent assez sceptiques sur cette offre.

Free Prépayé pourrait avoir des clients surprenants

Alors que Free n’a toujours pas officialisé le lancement de ses offres prépayées, la commercialisation semble bel et bien en cours. Selon un post de Tiino-X83 sur X, et confirmé par plusieurs photos de brochures et affiches publicitaires, Free Prépayé est désormais visible dans certains points de vente (bureaux de tabac), lesquels mettent en avant ses pass nationaux et internationaux déjà détaillés sur le site dédié (https://prepaye.free.fr), le tout avec des slogans accrocheurs comme « Un max de data, un minimum de moula ! » ou « One, two, Free… Viva l’Algérie ». S’il y a beaucoup d’offres, qui concerneront notamment les plus petits budgets, pour d’autres, ces propositions ont un tout autre intérêt…

Un geste commercial un peu fumeux chez SFR

Le 16 juin 2025 restera dans les mémoires des abonnés SFR comme une journée de galère numérique. En fin de matinée, une panne massive a paralysé les services de l’opérateur sur l’ensemble du territoire, affectant à la fois les connexions mobiles et fixes. Pour tenter d’apaiser la colère de ses abonnés, SFR a annoncé un geste commercial inédit : tous les clients mobile de SFR et RED by SFR recevront 100 Go d’internet mobile supplémentaires, automatiquement attribués “dans les prochains jours”. Aucune action ne sera requise de la part des utilisateurs. Certains auraient cependant préféré une compensation commerciale…

TF1 sur Netflix, fausse bonne idée ?

Le catalogue de TF1 mais aussi l’ensemble des chaînes du groupe seront disponibles directement sur Netflix, pour les abonnés à une de ses offres à compter de l’été 2026. Une annonce qui laisse perplexe quant à l’avenir de la plateforme, notamment pour une certaine clarté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox