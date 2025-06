Free offre désormais les frais de mise en service aux nouveaux abonnés Freebox sans limite de durée

Free supprime à nouveau les 49€ de frais de mise en service pour tout nouvelle souscription à une offre Freebox, hors box 5G, avec conservation du numéro. Et cela semble pérenne.

Si les grands opérateurs ont récemment quasiment tous augmenté les frais de résiliation sur le fixe, ils vont le chemin inverse sur les frais de mise ne service. c’est notamment le cas de Free qui annonce sur son site web depuis le 20 juin que les frais de mise en service, habituellement facturés 49 euros, sont désormais offerts à tous les nouveaux abonnés Freebox sur demande, sans limite de durée et sans condition d’engagement. Un geste qui s’inscrit dans une volonté de simplifier et d’alléger le coût d’entrée pour les nouveaux clients et ainsi recruter davantage.

Ce n’est pas la première fois que Free propose cet avantage. Du 5 au 12 juin dernier, l’opérateur avait déjà supprimé ces frais dans le cadre d’une opération spéciale. Face à une concurrence elle aussi active sur ce point, Free a choisi de pérenniser cette suppression.

Concrètement, Free prend en charge les frais de mise en service pour toute nouvelle souscription accompagnée d’une portabilité du numéro fixe. L’opérateur se charge des démarches de résiliation et de portabilité auprès de l’ancien fournisseur d’accès, garantissant une transition sans accroc pour l’utilisateur. Le remboursement des frais est à demander depuis l’Espace Abonné, dans un délai de quatre mois suivant l’activation de la ligne.

“L’offre est valable au 20/06/2025 pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox (hors Box 5G) et avec conservation du numéro de téléphone lors de la souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription”, explique Free. Un virement bancaire sera effectué dans un délai de 5 semaines sous réserve que les conditions de participation aient été respectées. L’offre est limitée à un remboursement par numéro de téléphone et par ligne souscrite. En parallèle, Free prend en charge jusqu’à 100 euros les frais de résiliation de votre ancien FAI.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox