SFR propose désormais les deux offres triple-play les moins chères en France

L’opérateur au carré rouge vient de lancer une nouvelle version de sa box Starter Fibre, qui n’a pour réelle concurrente que… Sa box Red.

SFR frappe fort avec sa nouvelle offre Fibre Starter. L’opérateur vient en effet de revoir le prix de son offre entrée de gamme pour proposer une box triple-play complète, pour moins de 25€. L’offre en elle-même reste identique, mais pour 24.99€/mois avec un engagement d’un an.

Le contenu de la box reste le même : 1 Gbit/s en symétrique, 160 chaînes accessibles et la téléphonie illimitée vers les fixes en France. On reste cependant sur du WiFi 5.

Une réponse aux offres des autres principaux concurrents restent sur des formules plus épurées, B&You Pure Fibre affiche 8 Gb/s pour 23,99 €, Sosh fibre monte jusqu’à 2 Gb/s pour 24,99 €, tandis que la Freebox Pop S offre 5 Gb/s pour 23,99 €. Toutes ces offres font cependant l’impasse sur la télévision, contrairement à SFR qui choisit de la réintégrer au cœur de sa proposition. En revanche, chez Red by SFR, on peut trouver une offre à 19.99€/mois, mais moyennant 5€/mois supplémentaires, les abonnés peuvent profiter d’un décodeur et de 100 chaînes. Donc techniquement, SFR et Red sont bien les deux opérateurs à proposer une offre triple play pour moins de 25€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox