France Télévisions frappé par une panne majeure : les chaînes privées de programmes et arrêt du direct sur Franceinfo

Le week-end commence très mal pour les chaînes de France Télévisions.

Dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, France Télévisions a été confronté à un incident technique d’ampleur qui a entraîné l’interruption des programmes sur plusieurs de ses chaînes. Une défaillance majeure du système de climatisation dans les salles hébergeant les serveurs de diffusion a provoqué un arrêt des émissions sur France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info, aux alentours de minuit.

Mobilisées toute la nuit, les équipes techniques de France Télévisions ont œuvré pour un retour progressif à la normale. La plupart des chaînes ont pu reprendre leurs programmes, mais la situation reste compliquée pour France Info. En effet, une partie du matériel de la régie de production de la chaîne d’information a été endommagée au cours de l’incident. Ce matin, France Info n’était pas en mesure de rediffuser ses programmes en direct, un retour à la normale était prévu aux alentours de 10h, et c’est désormais le cas. L’opérateur public a présenté sur X ses excuses aux téléspectateurs pour la gêne occasionnée et a assuré mettre tout en œuvre pour un rétablissement complet de ses services dans les plus brefs délais.

