Free Prépayé est là, les cartes SIM débarquent discrètement dans les bureaux de tabac

Les cartes SIM prépayées de Free commencent à être disponibles et présentées dans certains points de vente partenaires.

Alors que Free n’a toujours pas officialisé le lancement de ses offres prépayées, la commercialisation semble bel et bien en cours. Selon un post de Tiino-X83 sur X, et confirmé par plusieurs photos de brochures et affiches publicitaires, Free Prépayé est désormais visible dans certains points de vente (bureaux de tabac), lesquels mettent en avant ses pass nationaux et internationaux déjà détaillés sur le site dédié (https://prepaye.free.fr), le tout avec des slogans accrocheurs comme « Un max de data, un minimum de moula ! » ou « One, two, Free… Viva l’Algérie ».

Les affiches recensées révèlent une large gamme de pass prépayés :

Pass nationaux 4G et 5G : 10 Go (4,99€/ 30 jours), 200 Go (9,99 €/30 jours), 300 Go ( 14,99€/30 jours), 350 Go (19,99 €/30 jours), avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et des enveloppes data pour l’Europe/DOM.

Pass internationaux : appels vers des destinations comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou le Mali, dès 4,99 € pour une centaine de minutes, sans engagement.

Pass France-Algérie : 100 Go en France, 14 Go utilisables en Europe/DOM et en Algérie (dont 5 Go), et appels illimités vers les mobiles Algérie Mobilis, pour 14,99 €/30 jours.

Ces offres dévoilées récemment en détail, semblent toutes permettre une recharge par SMS comme l’indique la mention “envoyez NATM par SMS au 1011 pour un pass national taille M ou “Mali S” pour un pass international Mali S à 4,99€.

Les bureaux de tabac comme canal de distribution

Les affiches publicitaires confirment la volonté de Free d’élargir sa distribution physique en s’alignant sur les pratiques de ses concurrents. Les cartes SIM et recharges sont ou seront prochainement accessibles sans passer par le site web dédié qui permet déjà de créer un compte et d’accéder aux offres depuis le 10 juin. Cela marque un pas stratégique pour toucher un public plus large, notamment les clients adeptes de ce type de cartes ou les voyageurs.

Un moteur de recherche des points de vente partenaires est d’ailleurs disponible sur le site prepaye.free.fr, afin de localiser les bureaux de tabac et autres commerces partenaires. Pour l’heure, nous ne savons pas si les offres prépayées de Free Mobile seront disponibles sur ses bornes automatiques et au sein de son réseau de boutiques.

Un lancement officiel imminent ?

Si Free se montre toujours silencieux en matière de communication, l’arrivée des cartes dans les bureaux de tabac et la diffusion des supports publicitaires ne laissent guère de doute sur un lancement généralisé très proche. Cette mise en place discrète mais désormais bien visible sera suivie d’une annonce officielle, reste à savoir quand.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox