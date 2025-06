Freebox : que diffuse la nouvelle chaîne gratuite Aktu Free ?

Depuis le début du mois, les abonnés Freebox peuvent profiter de la nouvelle chaîne Aktu Free afin de suivre l’actualité des chaines et des services de streaming disponibles.

Tenir informer de tout ce qu’il ne faut pas rater. Free a enrichi début juin l’expérience télévisuelle de ses abonnés avec le lancement d’Aktu Free, une nouvelle chaîne gratuite accessible sur le canal 68 des Freebox. Son objectif : guider les abonnés à travers l’immense catalogue de contenus inclus dans leur offre.

Tous les jours, Aktu Free propose un tour d’horizon des films, séries, documentaires, événements sportifs et divertissements disponibles dans les abonnements Freebox. Que vous soyez amateur de cinéma, passionné de sport ou adepte de séries, la chaîne passe en revue les contenus phares ou les nouveautés à découvrir que ce soit sur Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, TF1+, Canal+, Canal VOD ou encore beIN Sports. De quoi permettre permet d’anticiper ses soirées TV en quelques minutes, avec un résumé des temps forts et des nouveautés.

Des informations pratiques selon votre Freebox

En plus des recommandations, la chaîne précise pour chaque service la disponibilité selon la Freebox. Par exemple, elle indique la disponibilité de chaque plateforme. Par exemple, il est indiqué lors de la présentation d’un titre de Netflix que le forfait avec pu est inclus sur Freebox Ultra et Delta. Pour Prime Video, un message précise que la plateforme est offerte pendant trois mois pour les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel. Lorsqu’il s’agit de services de replay comme TF1+, l’Aktu Free explique également comment y accéder directement depuis l’interface Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox