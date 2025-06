Free se branche pour la 1ère fois aux éoliennes, un souffle vert pour 15 ans

Free mise pour la 1ère fois sur l’éolien en officialisant un contrat d’approvisionnement en électricité en Haute-Marne avec H2air.

Ce 18 juin, Free a franchi une nouvelle étape dans sa transition énergétique. L’opérateur télécoms du groupe Iliad a officialisé la signature de son premier contrat d’approvisionnement en électricité éolienne en France, aux côtés de H2air, producteur d’énergie renouvelable. La cérémonie s’est tenue au pied des éoliennes du parc des Limodores, à Rochefort-sur-la-Côte en Haute-Marne, en présence de Nicolas Thomas, directeur général de Free, Camille Vandenbeuck, directrice générale déléguée de H2air, et de la maire de la commune, Hélène Haltz.

Un engagement sur 15 ans pour de l’électricité verte

Le contrat, annoncé initialement le 13 mai dernier, porte sur un partenariat de 15 ans. Quatre éoliennes du parc alimenteront Free à hauteur de 19 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 520 foyers. Cette production permettra au groupe d’éviter l’émission d’environ 13 900 tonnes de CO2 sur l’ensemble de la durée du contrat. L’électricité fournie commencera à être livrée à partir du 1er janvier 2026.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie climat d’Iliad, initiée en 2021, qui vise à soutenir les énergies bas carbone en France, en Italie et en Pologne. Avec ce projet, Free complète ses installations solaires et diversifie ses sources d’approvisionnement en énergie renouvelable afin de mieux gérer la variabilité de production. En cumulant ce contrat et trois autres PPA (Power Purchase Agreements) signés en France, Iliad atteint désormais 96,8 GWh d’électricité verte destinée à couvrir ses besoins dans l’Hexagone, ce qui représentera 16 % de sa consommation énergétique dès 2027.

Un projet ancré dans les territoires

Localisé à Rochefort-sur-la-Côte, le parc des Limodores, mis en service en mai 2024, a été développé et est exploité par H2air. Implanté entre forêts et clairières agricoles sur le plateau du Barrois, “ce projet est le fruit d’un fort engagement local, porté dès 2010 par les élus locaux et soutenu par sept entreprises régionales lors de sa construction. Le parc est entré dans sa 2ème année de suivi environnemental, comprenant notamment des enregistreurs d’activités des chauves-souris, afin de concilier production énergétique et protection de la biodiversité”, annonce un communiqué.

Pour sa part, Nicolas Thomas, a « la conviction qu’avec ce type de projet, nous réalisons le triplé gagnant : sécuriser notre approvisionnement énergétique sur le long terme, réduire nos émissions carbone et renforcer notre ancrage dans les territoires”.

