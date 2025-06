Orange fait du yoyo avec les frais de mise en service, à nouveau offerts sur ses Livebox

Dans la guerre des abonnements internet, Orange et sa marque Sosh changent encore de stratégie : après avoir instauré des frais de mise en service en avril, l’opérateur les supprime à nouveau, emboîtant le pas à SFR, Bouygues et RED.

Sur un marché des télécoms en pleine effervescence, Orange et sa marque Sosh revoient leur copie : les frais de mise en service, récemment instaurés sur leurs offres box internet, sont désormais supprimés. Cette décision intervient dans un contexte de forte concurrence, alors que Bouygues Télécom et SFR avaient déjà franchi le pas pour séduire de nouveaux abonnés. L’opérateur historique, longtemps resté discret sur ce levier promotionnel, adopte ainsi une stratégie plus agressive… tout en donnant l’impression de faire du yoyo tarifaire.

Depuis plusieurs semaines, la tendance est à la gratuité : RED by SFR et SFR ont été les premiers à supprimer ces frais pouvant atteindre jusqu’à 49 €, bientôt suivis par Bouygues Télécom. Free avait pour sa part lancé une opération spéciale permettant le remboursement de ces frais sur ses offres fixe. Face à cette offensive, Orange n’a eu d’autre choix que de réagir.

Désormais, les frais de mise en service – 49 € chez Orange et 39 € chez Sosh – sont totalement supprimés sur les offres box, à l’exception de l’ADSL de Sosh. Une économie immédiate pour les nouveaux clients, qui réduit l’une des dernières barrières à la souscription. Si les frais de mise en service semblaient utilisés comme un outil de rentabilisation des souscriptions ils ressemblent maintenant à un levier promotionnel, largement employé par les opérateurs pour faciliter le recrutement des abonnés.

