Bouygues telecom réplique une nouvelle fois à la Veepee de Free avec une offre box + 200 Go mobile à moins de 25€ pendant 1 an

Après l’offre combinée Freebox + mobile lancée sur Veepee, Bouygues Telecom riposte avec un duo B&You Pure Fibre et forfait 5G particulièrement compétitif, à moins de 25€ la première année.

Quelques jours après le lancement par Free d’une offre combinée Freebox Révolution Light et forfait mobile 5G illimité à 0€/mois pendant un an, Bouygues Telecom contre-attaque avec une proposition tarifaire, elle aussi, très agressive. L’opérateur mise sur sa box la plus performante et un forfait mobile bien doté pour séduire les chasseurs de bons plans.

L’offre B&You Pure Fibre de Bouygues, sans engagement, reste l’une des plus attractives sur le marché. Elle propose un débit pouvant atteindre 8 Gbit/s, le WiFi 6E, mais sans bouquet TV, pour 23,99€/mois. Depuis peu, les 48€ de frais de mise en service sont désormais offerts et remboursés. À cela s’ajoute un forfait mobile 5G de 200 Go (dont 30 Go en Europe et DOM) proposé à seulement 0,99€/mois pendant un an, avec une carte SIM facturée 1€. À l’issue de cette période, le forfait repasse à son tarif classique de 9,99€/mois. Une offre encore plus alléchante que sa précédente réplique, à une autre offre Veepee de Free, où le forfait était à 100 Go pour 13.99€/mois après un an.

Ainsi, sur les 12 premiers mois, l’ensemble revient à 24,98€/mois, soit le même prix que l’offre de Free actuellement disponible sur Veepee à 24,99€/mois (incluant la Freebox Révolution Light et un forfait 5G illimité gratuit). Cependant, Bouygues mise sur la performance technique de sa box pour compenser l’absence de télévision et le léger surcoût.

Mais l’écart se resserre passé la première année. L’offre Veepee de Free grimpe à 45,98€/mois (29,99€ pour la box et 15,99€ pour le forfait), tandis que le combo Bouygues s’établit à 32,98€/mois (23,99€ pour l’internet fixe, 9,99€ pour le mobile). Un avantage tarifaire qui pourrait séduire les abonnés en quête d’un bon équilibre entre performance et budget, surtout pour ceux qui n’ont pas besoin de télévision.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox