Orange veut revoir en profondeur son fonctionnement en France afin de booster ses performances face à ses rivaux

Être toujours plus compétitif dans un marché arrivé à maturité, Orange prépare un plan baptisé “Regain” visant à simplifier son organisation.

L’opérateur historique s’apprête à revoir en profondeur son organisation territoriale. Selon Le Monde, la direction d’Orange a transmis aux représentants du personnel les grandes lignes d’un plan baptisé « Regain », en vue d’une réorganisation de ses équipes en France. Ce projet, encore en phase de réflexion mais avec une mise en œuvre envisagée au 1er janvier 2026, doit être officiellement présenté le 3 juillet lors d’un comité social et économique central.

L’objectif affiché est de « simplifier le fonctionnement d’Orange France » et d’« améliorer ses marges » dans un contexte de marché atone et de forte pression concurrentielle, renforcé possiblement aussi par l’incertitude autour de l’avenir de SFR. 70% des directions actuelles seraient concernées en France, avec une centralisation de certaines fonctions stratégiques à Paris et une redéfinition des implantations régionales. L’objectif serait d’améliorer au final ses performances commerciales en gagnant en réactivité.

“Le nouveau projet de réorganisation, lui, concerne 12 des 17 directions d’Orange dans l’Hexagone, où le groupe compte près de 47 000 employés. Parmi elles, il y a notamment les directions grand public, technique, expérience client, celles consacrées à la finance et à la stratégie, ou encore aux ressources humaines”, indique Le Monde.

Orange assure qu’aucune suppression de postes n’est prévue. Mais les syndicats restent prudents, voire critiques. La CFE-CGC dénonce une centralisation excessive qui affaiblirait les territoires, tandis que la CFDT attend des précisions avant de se prononcer, évoquant plusieurs zones d’ombre dans l’organisation cible. En France, Orange comptait plus de 66 700 postes en 2019.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox