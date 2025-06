Disney+ fait désormais payer le partage de compte avec une nouvelle option… sauf pour beaucoup d’abonnés Freebox, Livebox etc (pour le moment)

La plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles déploie l’option payante “Abonné supplémentaire” pour ses abonnements en direct seulement.

À l’image de Netflix, Disney+ introduit une nouvelle mesure pour encadrer le partage de compte entre proches ne vivant pas sous le même toit. Baptisée « Abonné supplémentaire », cette option, annoncé en septembre 2024, permet dès à présent d’ajouter un utilisateur externe à son abonnement, moyennant un supplément mensuel, entre 4,99 € et 5,99 €/mois, en fonction de la formule d’abonnement souscrite (avec ou sans pub, standard ou premium).

L’invité doit être majeur, résider dans le même pays que le titulaire du compte, et ne pas avoir de compte Disney+ actif ou récemment résilié. Il bénéficiera d’un profil personnel, de ses propres identifiants, et d’un accès à l’intégralité du catalogue sur un seul appareil à la fois, avec la même qualité de streaming que l’abonné principal.

Seule limite pour l’instant : cette fonctionnalité est réservée aux abonnements contractés directement auprès de Disney+. Les clients qui accèdent à la plateforme via leur FAI par exemple, comme les abonnés Freebox Ultra, et Pop ou les clients d’autres opérateurs comment Orange, Bouygues et SFR, ne sont donc pas concernés à ce stade. “À l’heure actuelle, l’option Abonné supplémentaire est uniquement disponible avec les abonnements facturés directement par Disney+”, annonce l’assistance du service SVOD. Du côté des restrictions, l’abonné supplémentaire ne peut pas gérer l’abonnement ni modifier les paramètres du compte principal, mais peut se désabonner de manière autonome.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox