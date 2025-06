Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement 4 nouveaux jeux PC

Un festival d’émotions à découvrir dans la nouvelle sélection Prime Gaming de la semaine.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 4 titres à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Commençons avec Thief : Deadly shadow. Vous y incarnez, Garrett, le meilleur voleur de tous les temps. Il peut se faufiler devant n’importe quel garde, crocheter n’importe quelle serrure et s’introduire dans les résidences les plus ingénieusement sécurisées. Garrett vole aux riches et se donne à lui-même. C’est ainsi qu’il gagne sa vie dans une ville sombre et inquiétante. Le crime et la corruption y sont monnaie courante, les nobles fortunés s’en prennent aux pauvres et à leurs semblables, et la magie et les machines coexistent sans harmonie. Lassé du monde et cynique, tout ce que Garrett demande, c’est qu’on le laisse exercer son métier en toute tranquillité. Mais les choses ne se passent jamais ainsi.



Jupiter Hell est un roguelike qui se déroule dans un univers de science-fiction aux saveurs des années 90. Situé sur les lunes de Jupiter, le jeu oppose un vaisseau spatial solitaire à des forces démoniaques écrasantes. Détruisez des zombies, des démons et des monstruosités innommables à l’aide d’armes classiques telles que des fusils de chasse, des mitrailleuses et la fidèle tronçonneuse. Tout cela sous la lumière des écrans CRT et au son du heavy metal.



Stray Gods: The Roleplaying Musical est un jeu de rôle narratif unique mêlant aventure, musique et mythologie dans un univers urbain fantastique. Vous incarnez Grace, une jeune femme qui hérite des pouvoirs d’une muse et doit élucider un mystère entourant la mort de son prédécesseur avant qu’il ne soit trop tard. Vos décisions influencent l’histoire, les relations et les chansons, dans ce récit écrit par David Gaider. L’univers s’étend avec Stray Gods: Orpheus, un nouveau chapitre où vous guidez Orphée, ramené à la vie par Hermès, dans une quête existentielle ponctuée de choix cruciaux et de performances musicales. Un jeu à la croisée du visual novel, de la comédie musicale et du mythe moderne, pour une expérience assez unique.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Gallery of Things: Reveries est un jeu d’objets cachés unique profondément influencé par le mouvement artistique fantaisiste et stimulant du Dadaïsme. S’étendant sur 36 niveaux, chaque étape est méticuleusement conçue pour constituer un défi visuel et intellectuel. Les joueurs sont plongés dans des montages mêlant le surréaliste et le familier, incitant à une contemplation plus profonde de l’interaction entre les humains, la nature et la technologie. Ce jeu est bien plus qu’un simple défi de recherche et de découverte ; c’est un voyage artistique qui captive l’esprit et remue l’âme.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pour découvrir les offres Freebox, retrouvez notre nouveau comparateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox