Free Mobile rend encore plus simple le remboursement des frais de résiliation mobile

Free Mobile simplifie le remboursement des frais de résiliation imposés par Bouygues Teleocm: la demande se fait désormais en ligne.

Changer d’opérateur mobile peut engendrer des frais de résiliation. Si pour l’instant, seul Bouygues Telecom en applique sur ses forfaits mobiles, cela pourrait évoluer à l’avenir. Pour lever ce frein, Free Mobile propose depuis quelque temps déjà de rembourser jusqu’à 10 euros de ces frais à ses nouveaux abonnés, par courrier. La nouveauté, c’est que cette démarche peut dorénavant être effectuée directement depuis l’Espace Abonné, simplifiant ainsi le processus, comme l’indique une nouvelle page de l’assistance Free. Une nouveauté qui avait déjà été prévue par l’opérateur, et qui est maintenant opérationnelle.

Plus besoin d’envoyer de courrier ou de formulaire papier : une fois votre carte SIM ou eSIM Free activée, il vous suffit de vous rendre dans votre Espace Abonné Mobile, rubrique « Mon offre > Remboursement des frais de résiliation », pour effectuer votre demande. Vous devrez y joindre une copie lisible de la facture de votre ancien opérateur mentionnant les frais de résiliation — à l’exclusion des mois d’abonnement restants.

Des conditions à respecter

Pour bénéficier de ce remboursement, certaines conditions doivent être réunies : la facture présentée doit être au même nom et associée au même numéro que celui de votre abonnement Free Mobile. De plus, vous devez être en prélèvement automatique, un paramètre que vous pouvez vérifier et ajuster dans votre espace personnel.

Attention toutefois : la demande doit être faite dans un délai de quatre mois après l’activation de votre SIM ou eSIM. Toute demande hors délai ou non conforme aux conditions ne sera pas prise en compte et la section sera alors grisée comme ci-dessus. Une fois la demande validée, le remboursement des frais de résiliation (dans la limite de 10 €) sera effectué par virement, sur les coordonnées bancaires que vous avez fournies lors de la souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox