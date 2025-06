Freebox Pop, Ultra et mini 4K : deux chaînes gratuites ajoutées sur Pluto TV, retour de films cultes

La plateforme AVOD annonce l’arrivée d’une nouvelle chaîne et le retour d’une précédente.

Après le lancement de Ciné Zombies, Pluto TV continue d’enrichir son offre en intégrant deux chaînes à son offre gratuite financée par la publicité. L’une est dédiée à une série, l’autre à une saga emblématique.

Retrouvez ainsi Cheers sur Pluto TV : installez-vous au comptoir de ce bar emblématique et suivez Sam Malone, le propriétaire, au cœur des histoires de ses employés et habitués. La série culte des années 80, à voir 24h/24. Et la plateforme annonce également le retour d’une chaîne plutôt intéressante. La chaîne Ciné Star Trek débarque à nouveau sur Pluto TV. Préparez-vous à explorer les confins de la galaxie en compagnie de vos héros préférés, vous proposant tous les films de la licence à la chaîne.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

