Free se félicite de “l’excellente qualité de ses services mobiles” suite à la publication de l’étude de l’Arcep

Ainsi que nous vous le rapportions en fin d’après midi, l’Arcep a publié les résultats de sa campagne du 2ème trimestre 2024 sur la qualité des services mobiles en métropole qui s’est déroulée entre mai et juillet 2024.

A la suite de cette publication, Free a publié un communiqué de presse dans lequel il se félicite de “l’excellente qualité de ses services mobiles et indique que cette étude “montre que la qualité globale des, services mobiles de Free se maintient à un excellent niveau.

Free, 1er ou 2ème sur une majorité d’indicateurs

Comme le précise Free, l’analyse détaillée des résultats de la campagne 2024 de l’Arcep montre que :

• Free se classe à la 1ère ou 2ème place ex aequo sur plus de la moitié des indicateurs, soit 147 indicateurs sur 258 au total.

• Pour les axes de transport, les zones rurales et dans les villes de taille moyenne, Free se classe 1er ou 2ème sur 68 % des indicateurs.

• Dans les zones rurales et les villes de taille moyenne, Free enregistre des performances remarquables sur les débits descendants et montants et sur le

streaming vidéo, se classant ainsi 1er ou 2ème pour près de 95 % des indicateurs correspondants.

Free indique par ailleurs qu’il poursuit ses efforts pour renforcer au quotidien la qualité de ses services mobiles. A date, l’opérateur couvre 99% de la population en 4G et 95% de la population en 5G avec le 1er réseau 5G de France en nombre de sites.

Et de préciser que depuis le 2ème trimestre 2024, la performance du réseau mobile de Free s’est ainsi améliorée :

• le réseau s’est encore densifié, avec le déploiement de plus de 2000 nouveaux sites partout en France ;

• la 5G+ de Free a été lancée à l’échelle nationale – et ce pour la 1ère fois en France – en septembre 2024.

• la VoNR3 a été activée sur le réseau Free en septembre 2024 – pour la 1ère fois en France également.

A l’occasion de la publication de cette étude, Nicolas Thomas, Directeur Général de Free, a déclaré que « Ces résultats confirment la solidité de notre réseau mobile, ainsi que la pertinence de nos choix technologiques. Etre classé n°1 de la satisfaction abonné et figurer en tête sur la majorité des indicateurs de qualité, c’est une belle reconnaissance du travail de nos équipes sur le terrain. Nous allons poursuivre nos investissements pour offrir à tous les Français un service mobile toujours plus performant, accessible et innovant ».

