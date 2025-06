Qui de Free, Orange, Bouygues ou SFR offre les meilleures performances mobile ? L’ARCEP dévoile tout dans sa nouvelle étude

L’Arcep vient de publier les résultats de sa campagne annuelle 2024 de mesure de la qualité de service des opérateurs mobiles en France. Cette enquête repose sur plus d’un million de mesures réalisées entre mai et juillet 2024, couvrant les lieux de vie (intérieur et extérieur des bâtiments) ainsi que les transports (routes, métros, trains).

Les résultats montrent une qualité de service Voix/SMS et internet mobile élevée, avec des débits améliorés dans les zones denses, intermédiaires et rurales, malgré quelques écarts.

Mesures “voix et SMS”

Pour l’indicateur d’appels en qualité parfaite (le taux d’appels maintenus pendant deux minutes et sans perturbations audibles) :

Au niveau national, 90% des appels sont considérés en qualité parfaite pour Orange devant Bouygues Telecom (87%), SFR (85%) et Free Mobile (84%).

En zones denses, Bouygues Telecom (95%) et Orange (94%), devancent SFR (92%) et Free Mobile (90%).

En zones intermédiaires, Bouygues Telecom (91%) et SFR (90%) sont derrière Orange (93%) ; Free Mobile étant à 88% d’appels en qualité parfaite.

En zones rurales, 82% des appels sont en qualité parfaite pour Orange devant SFR et Bouygues Telecom (75%) et Free Mobile (73%).

Concernant les appels sans coupure (taux d’appels réussis et maintenus pendant deux minutes) : Orange affiche à l’échelle nationale 96% de succès devant Bouygues Telecom (94%), SFR et Free Mobile (92%).

L’indicateur de qualité moyenne des appels est élevé pour tous les opérateurs et leurs performances sont très proches : les écarts sont en effet très faibles entre les notes de Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile (4,44 en moyenne sur l’ensemble des zones).

Des SMS délivrés rapidement avec des performances élevées pour les quatre opérateurs

La réception d’un SMS en moins de 10 secondes avec un haut niveau de performance témoigne d’une qualité élevée et très proche des quatre opérateurs sur cet indicateur. Les résultats sont les suivants : Orange (96%), Bouygues Telecom (95%), SFR et Free Mobile (94%).

Au regard des conclusions de l’enquête administrative menée par la formation RDPI, l’Arcep ne publie cette année que les résultats de Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR. En communication réussie, tous usages et toutes strates confondues, les trois opérateurs sont ex-aequo et affichent un bon niveau de performance, avec un taux de réussite global de 92%.

La qualité des appels Voix OTT (taux d’appels maintenus pendant deux minutes sans perturbation audible) varie selon les opérateurs : Bouygues Telecom (88%) et SFR (87%) devancent Free Mobile (76%).

Mesure de l’internet mobile

L’indicateur de débits descendants utilisés par l’Arcep intègre trois seuils – 3, 8 et 30 Mbit/s – correspondant à des niveaux d’exigence différenciés selon les usages :

3 Mbit/s : débit adapté aux usages les moins exigeants de l’Internet mobile tels que la navigation Web ;

8 Mbit/s : débit adapté aux usages les plus courants, tels que le visionnage vidéo ;

30 Mbit/s : débit adapté aux usages les plus exigeants, comme l’utilisation d’outils collaboratifs dans un cadre professionnel.

Les différents seuils de qualité de service mobile reflètent l’expérience des utilisateurs et sont déclinés selon le type de zones (denses, intermédiaires, rurales). Cette approche a également pour bénéfice de ne pas créer d’incitation à une course au débit maximum chez les opérateurs, et de s’inscrire dans la démarche « Pour un numérique soutenable » initiée par l’Arcep.

Pour les trois seuils de débits descendants – toutes zones d’habitation confondues – : SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile suivent Orange

En zones rurales où les débits constatés sont inférieurs à ceux des autres zones chez tous les opérateurs pour tous les seuils de cet indicateur, Free Mobile et SFR sont ex-aequo derrière Orange et devancent Bouygues Telecom. En zones denses, Bouygues Telecom, Orange et SFR affichent des résultats similaires et devancent Free Mobile

Les mesures liées au visionnage de vidéo et à la navigation web ont une qualité élevée et très proche pour les quatre opérateurs en zones denses

Concernant le visionnage de vidéo (streaming) en qualité parfaite en 2G/3G/4G/5G, en zones denses : Bouygues Telecom et Orange affichent un taux de 98%, SFR 97% et Free 96%. En zones rurales, Orange se démarque (92%) devant Free Mobile (86%) et SFR (85%), devant Bouygues Telecom (81%).

Quant à la navigation web en zones denses, respectivement 98% et 97% des pages sont chargées en moins de 10 secondes chez Bouygues Telecom et Orange, devant SFR (96%) et Free Mobile (95%)5. En zones rurales, Orange (88%) est suivi de Free Mobile (85%), puis SFR (81%) et enfin Bouygues Telecom (80%).

Mesure “axe de transport”

Qualité des appels (appels réussis et maintenus deux minutes) :

Concernant les appels sur les routes, Orange (avec 92% de succès), Bouygues Telecom (91%), SFR (90%) devancent Free Mobile (87%).

Dans les trains, les résultats sont plus contrastés, notamment dans les TGV où Orange se démarque avec 78% des communications maintenues sur les TGV, suivi de Free Mobile (60%), Bouygues Telecom (59%) et SFR (56%).

Sur les Intercités et TER, Orange affiche 67% de succès, devant Bouygues Telecom (60%), SFR et Free Mobile (59%).

Sur le réseau RER et Transiliens, Orange réussit et maintient 86% des appels, Bouygues Telecom 84%, SFR et Free Mobile (80%).

Dans les métros, les performances sont globalement très bonnes, Bouygues Telecom atteint 98% de succès, Orange 96%, SFR 95% et Free Mobile 94%.

• Qualité de service internet :

En moyenne, tous opérateurs confondus, la qualité de service internet sur les axes routiers reste élevée, avec près de 94% des pages web affichées en moins de 10 secondes. En revanche, la situation est plus contrastée sur les axes ferrés : seulement 73% des pages web s’affichent en moins de 10 secondes dans les TGV, et 74 % dans les Intercités et TER. La navigation est plus fluide dans les RER et Transiliens (87%) ainsi que dans les métros (97%).

Pour le test de navigation web (affichage de pages en moins de 10 secondes) :

– sur les routes, SFR (94%), Bouygues Telecom et Free Mobile (93%) affichent des performances proches, derrière Orange qui atteint 96%.

– sur les axes ferrés de longue distance TGV, Orange se démarque également, 82% des pages s’affichent en moins de 10 secondes, contre 72% pour Free Mobile, 69% pour SFR et 68% pour Bouygues Telecom.

– dans les Intercités et TER, Orange affiche un taux de succès de 79%, suivi par Free Mobile (74%), SFR (73%) et Bouygues Telecom (71%).

– sur les axes ferrés franciliens (RER et Transiliens), Orange présente la meilleure performance avec 91%, devançant Bouygues Telecom (87 %) ainsi que SFR et Free Mobile (86%).

– dans les métros, les quatre opérateurs présentent un très bon niveau de performance : Orange et SFR atteignent 98%, Bouygues Telecom et Free Mobile 97%.

