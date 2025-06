Le saviez-vous : Free propose une option gratuite à activer, idéale pour les familles d’abonnés Freebox

Un contrôle parental performant et gratuit pour protéger votre famille, c’est possible chez Free.

Free pense aux familles. En parallèle d’offres premium de cybersécurité en partenariat avec McAfee qu’il propose, l’opérateur permet depuis plus de deux ans à ses abonnés Freebox d’activer gratuitement une solution de contrôle parental baptisée Safe Family, conçue pour mieux encadrer la navigation des enfants.

“L’option contrôle parental vous permet de surveiller les contenus que vos enfants visionnent en ligne sur le web ou depuis leur smartphone, en bloquant ceux qui sont inappropriés et en gérant leur temps d’écran, même en votre absence”, présente l’opérateur.

Contrairement à l’outil intégré dans Freebox OS, souvent perçu comme trop technique, Safe Family se veut plus accessible. Directement depuis leur espace abonné, les utilisateurs peuvent activer cette nouvelle option depuis la rubrique “Abonnement”. L’offre est gratuite et signalée comme “incluse sur demande”. Une fois activée, un e-mail est envoyé avec un code d’activation et les liens pour télécharger l’application dédiée sur mobile ou PC.

Développée par McAfee, l’application permet de localiser les appareils des enfants, de filtrer les sites inappropriés, de surveiller leur activité en ligne ou encore de gérer leur temps d’écran, le tout depuis un tableau de bord parental. L’objectif : offrir un environnement numérique plus sûr sans surcoût.

Attention toutefois, cette solution ne peut être cumulée avec l’abonnement McAfee Sécurité payant. Ce dernier intègre déjà des fonctions de contrôle parental, en plus de protections antivirus avancées.

