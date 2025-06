Freebox TV : une chaîne premium incluse changera de nom et de style le 15 juillet avec des nouveautés

Nickelodeon Teen va devenir Nicktoon. La chaîne sera désormais dédiée à l’animation.

Changement d’identité pour Nickelodeon Teen. À compter du 15 juillet, la chaîne jeunesse du groupe Paramount laissera place à Nicktoons, dans une nouvelle version entièrement consacrée à l’animation.

Exit les programmes en prises de vues réelles tournées vers l’humour, l’aventure ou la science-fiction : Nicktoon, disponible notamment sur le canal 152 des Freebox et incluse dans le bouquet basic, misera exclusivement sur les dessins animés, avec une grille pensée pour séduire aussi bien les enfants que les adolescents. Cette transformation s’inscrit dans une stratégie internationale visant à harmoniser l’offre jeunesse autour de marques fortes.

Parmi les nouveautés mises à l’honneur dès le lancement, plusieurs séries inédites feront leurs débuts en France. C’est le cas de Sonic Prime, nouvelle aventure trépidante du célèbre hérisson bleu, ou encore des Hamsters de Hamsterdam, une série pleine d’humour où des rongeurs se rêvent super-héros. Les aventures temporelles de Sammy & Raj, où deux cousins jouent avec le temps, viendra compléter cette programmation.

Les franchises emblématiques de Nickelodeon ne seront pas oubliées. Bob l’Éponge, Alvinnn !!! et les Chipmunks, Avatar, le dernier maître de l’air ou encore Kung-Fu Panda et Les Pingouins de Madagascar resteront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des fidèles. Disponible aussi chez Canal+, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Molotov, Nicktoons ambitionne de devenir une chaîne de référence pour l’animation jeunesse en France.

Source : Planète CSAT

