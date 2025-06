Orange offre six mois d’abonnement à Disney+ à tous ses abonnés box, même Sosh, mais il faudra faire vite

Une vente flash Disney+ à ne pas manquer chez Orange, 6 mois d’essai gratuits, sans engagement.

Cinéphiles et fans de séries, c’est le moment idéal pour plonger dans l’univers Disney+. Orange lance une vente flash exceptionnelle, valable jusqu’au 2 juillet 2025, permettant de découvrir l’offre Disney+ Standard avec pub gratuitement pendant 6 mois, sans engagement. Une promotion réservée aux abonnés Orange (internet + TV) et Sosh, n’ayant pas été abonnés à Disney+ au cours des 12 derniers mois.

L’abonnement inclut un accès en Full HD sur 2 écrans simultanés, un audio jusqu’à 5.1, mais évidemment de la publicité lors du visionnate de contenus. Une fois la période d’essai termineé, vous pouvez résilier ou continuer l’aventure, en payant 5.99€/mois. La plateforme propose n catalogue ultra riche, avec les dernières sorties cinéma des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, mais aussi des pépites 20th Century Studios et Searchlight Pictures, disponibles neuf mois après leur sortie en salle. En plus des blockbusters récents, Disney+ propose chaque semaine des nouveautés, ainsi qu’un large choix de classiques et de séries cultes pour toute la famille.

Voici comment en profiter :

Souscrivez à l’offre

Depuis l’écran de votre téléviseur Orange (chaîne 68), l’application TV d’Orange, ou via le site orange.fr, choisissez l’option Disney+ dans votre espace client.

Activez votre compte Disney+

Une fois l’option souscrite, vous recevrez un lien d’activation par e-mail et/ou SMS. Cliquez sur ce lien pour créer ou lier un compte Disney+.Vous avez déjà un compte Disney+ ? Vous pouvez utiliser vos identifiants habituels, et lier votre abonnement Orange sans perdre vos préférences.

Une fois activé, vous pouvez accéder aux contenus Disney+ depuis la chaîne 68 de la TV d’Orange, ou sur le site disneyplus.com ou l’application Disney+ (mobile, tablette, TV connectée…). A noter par ailleurs que cette offre peut être d’autant plus intéressante pour les abonnés Livebox Max, qui bénéficient d’une remise de 5€ sur l’abonnement à Disney+, donc qui peuvent en profiter pour 0.99€/mois après les six premiers mois. A noter cependant, cette offre n’est disponble que pour ceux ayant souscrit à l’offre Livebox Max et s’étant abonné à Disney+ dans les 3 mois suivant la mise en service de l’offre Livebox Max.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox