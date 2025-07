Nouvelle salve de promos sur Amazon Prime Video, une avalanche de films et séries à prix cassé

Avis aux abonnés Prime, de nombreuses promotions sont disponibles sur Prime Video pour l’achat de films ou de série sur la plateforme.

De belles réductions avec un large choix sur Prime Video. Vous l’ignoriez peut-être, mais la plateforme de streaming d’Amazon propose également de la VOD à l’achat et à la location. Cela permet de proposer un plus large catalogue et, depuis la fin de l’année 2024, le géant américain a également commencé à proposer des séries dans son catalogue.

Parmi les films concernés par ces promos, on retrouve aussi bien des blockbusters récents comme L’Amour Ouf, Venom 3: The Last Dance, Dune : Deuxième Partie ou Top Gun: Maverick, que des classiques cultes tels que Fight Club, American Psycho ou La La Land. Les amateurs de frissons ne sont pas en reste avec des titres comme 28 Jours Plus Tard, Smile ou Nosferatu, tandis que les comédies et films familiaux sont représentés par Un p’tit truc en plus, Wicked ou encore Harry Potter à l’école des sorciers. Cette sélection mêle habilement tous les genres — action, drame, fantastique, horreur, romance, aventure — et reflète une volonté d’attirer un public large, qu’il soit cinéphile averti ou spectateur en quête de divertissement.

Quant aux réductions elles varient et peuvent même dépasser les -50%. A titre d’exemple, l’Amour Ouf est disponible à l’achat en UHD pour 4.99€ (au lieu de 13.99€) et en location à 1.99€ (au lieu de 4.99€). Wicked, la comédie musicale, est elle euassi à moité prix à l’achat (6.99€ contre 13.99€)… Et pour ce qui est des séries, vous aurez également du choix. Des incontournables du suspense comme Dexter, Criminal Minds ou Bates Motel, aux sagas historiques et épiques telles que Spartacus, Outlander ou The White Queen, en passant par les comédies acides comme Superstore, 30 Rock ou Why Women Kill, chacun y trouvera son compte. Les amateurs de thrillers et d’action seront servis avec Power, Treadstone, Halo ou Mayor of Kingstown, tandis que les fans de drames familiaux et de soap opéras pourront se tourner vers Desperate Housewives, L’Amour en héritage ou The Good Doctor. Là encore, les promos varient, tant selon les séries, que selon les saisons. Ce sont souvent les premières qui bénéficient d’une offre alléchante. On note par exemple que la saison 1 de Desperate Housewives est à 4.99€ à l’achat, contre 17.99€ habituellement mais que le reste des saisons sont à un prix plus classique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox