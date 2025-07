Un bon plan chez Free Prépayé, du mystère autour de la Freebox Révolution… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Et si une offre Free prépayé faisait de l’ombre à Free Mobile ?

Free bouleverse le marché du mobile avec ses nouvelles offres prépayées, disponibles depuis trois semaines. Après un flou initial sur leur disponibilité, l’opérateur clarifie enfin la situation. Depuis un mois, Free déploie ses nouvelles offres prépayées, accessibles depuis son site web mais aussi chez les buralistes et d’autres points de vente. Comme nous vous l’avions annoncé, ces offres ambitionnent de révolutionner le marché du prépayé. Cependant, en l’absence d’annonce officielle de l’opérateur, le doute persistait quant à la possibilité d’y souscrire. Par exemple, notre confrère Allo Forfait avait tenté d’activer une carte SIM sans succès. Interrogé par nos soins, Free nous a confirmé que ses offres mobiles prépayées sont bel et bien disponibles dès à présent, et qu’il est possible d’y souscrire. Et pour ne rien gâcher, l’une de ces offres, avec la possibilité de renouvellement automatique, a un réel intérêt…

Comment ça Disney+ débarque sur Freebox Révolution ?

Après des années d’attente, les abonnés Freebox Révolution et Révolution light bénéficient maintenant d’un accès à Disney+. Pour ne rien gâcher, six mois sont offerts. Une arrivée saluée, mais qui laisse beaucoup de Freenautes attentifs perplexes : pourquoi avoir mis autant de temps à lancer la plateforme sur la box iconique de Free ?

La Ligue 1 à 15€, mais avec un match en moins…

C’est désormais officiel : la Ligue de football professionnel (LFP) diffusera la Ligue 1 sur sa propre plateforme à partir de la saison 2025-2026. L’annonce a été faite la semaine dernière, avec un abonnement mensuel fixé à 14,99 €, engagement compris. Un prix plus abordable que DAZN, certes, mais qui conserve un inconvénient : BeIN garde pour lui l’un des matchs de chaque journée…

Comment choisir le meilleur réseau ?

Un changement pour l’offre “booster”, qui était restée fixe depuis avril dernier. Jusqu’ici, l’une des options proposées permettait d’ajouter 40 Go d’internet mobile en France et 15 Go en Europe pour 3,99 €/mois. Désormais, les nouveaux souscripteurs devront se contenter de 20 Go en France et 10 Go en Europe, pour le même prix. Un changement qui pousse beaucoup à envisager d’autres offres, mais la question demeure : quel opérateur est le meilleur en termes de couverture ? Une question qui ne peut pas vraiment être la même pour chaque individu…

La lutte anti-piratage, toujours aussi compliquée…

Suite à une saisie de Canal+, le Conseil d’État vient de lever un frein majeur dans la lutte contre les sites pirates. En annulant l’exigence d’un certificat de non-appel, il permet à l’Arcom d’agir plus vite contre les plateformes « miroirs » diffusant illégalement des contenus protégés. Le seul hic, c’est que ces mesures de blocages restent toujours assez faciles à contourner…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox