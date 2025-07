Documentaires, JT, culture… TV5 Monde enrichit le catalogue de France.tv

TV5 Monde rejoint France.tv, une nouvelle étape vers une plateforme publique unifiée.

Après l’intégration d’Arte à l’automne 2024, puis de plusieurs offres comme La Chaîne Parlementaire (LCP), Public Sénat, l’INA, France 24… le catalogue de France.tv continue de s’étoffer avec l’arrivée progressive de nouveaux contenus issus de l’audiovisuel public. La plateforme regroupe désormais, dès ce 8 juillet, les programmes de TV5 Monde.

Présente dans plus de 200 pays et territoires, TV5 Monde touche plus de 421 millions de foyers à travers le monde. Sur france.tv, les utilisateurs pourront désormais retrouver ses programmes emblématiques tels que Chic en VF, Version française, Destination francophonie, ainsi que ses journaux télévisés. Un large éventail de contenus, accompagné de sous-titres disponibles dans 13 langues, pour promouvoir la langue française et la diversité culturelle.

Avec cette nouvelle intégration, France Télévisions poursuit son ambition de faire de France.tv la plateforme de référence de l’audiovisuel public, en regroupant les offres de ses partenaires nationaux et internationaux. L’objectif est clair : proposer une offre cohérente, accessible et enrichie à tous les publics. À noter : bien que France Télévisions soit partenaire d’Amazon, les contenus de TV5 Monde ne seront pas disponibles sur Prime Video. Pour en profiter, il faudra passer directement par l’application ou le site france.tv. Selon nos propres constatations, les programmes ne sont pas disponibles depuis l’onglet replay de France.tv sur les Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox