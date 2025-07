Free revoit à la baisse l’un de ses Booster pour le forfait à 2 €

Petite mise à jour du côté de Free Mobile : le Booster 40 Go, proposé en option avec le forfait à 2 €, vient de changer… pour perdre en data.

Un changement pour l’offre “booster”, qui était restée fixe depuis avril dernier. Jusqu’ici, l’une des options proposées permettait d’ajouter 40 Go d’internet mobile en France et 15 Go en Europe pour 3,99 €/mois. Désormais, les nouveaux souscripteurs devront se contenter de 20 Go en France et 10 Go en Europe, pour le même prix.

Une baisse de moitié du volume de data en France, et une réduction également sur l’enveloppe utilisable en itinérance. Rappelons aussi qu’il n’y a pas de changement pour les abonnés actuels : seuls les nouveaux clients sont concernés par cette modification. Si vous souhaitez basculer sur cette offre, c’est possible, cependant il faudra compter 10€ de frais d’activation.

Pour rappel, l’option Booster est destinée à enrichir le forfait à 2 € de Free Mobile (gratuit pour les abonnés Freebox), qui inclut normalement 50 Mo de data et 2h d’appels. L’autre solution à 0€ pour 1 Go est restée la même.

