Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer sans surcoût, pour ceux qui aiment se creuser la tête

Nouvel arrivage sur Prime Gaming, avec deux jeux de réflexion, en attendant les Prime Days.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 2 titres à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Boxes: Lost Fragments est un jeu d’évasion sous forme de puzzle en 3D dans lequel vous devez résoudre des énigmes mécaniques complexes, découvrir des objets cachés et dévoiler un sombre mystère. En tant que voleur légendaire, votre prochaine mission vous attire dans un manoir majestueux et somptueux. Vous y trouverez une série de boîtes de puzzle conçues dans un but inconnu. Bientôt, des signes commencent à apparaître, indiquant que vous n’avez plus le contrôle de la situation et que vous ne l’avez peut-être jamais eu. Vous commencez à vous demander s’il s’agit d’une résidence ordinaire ou d’une sorte de centre de détention. Ce qui aurait dû être une simple formalité se transforme progressivement en une lutte acharnée pour votre liberté et pour obtenir des réponses.



Pâquerette Down the Bunburrows est un jeu de réflexion basé sur le pathfinding (calcul du meilleur chemin) où il faut attraper des lapins. Les lapins fuient quand Pâquerette s’approche : ils cavalent à travers les tunnels en évitant méthodiquement les cul-de-sacs. Allez-vous laisser les lapinous vous déjouer ? Chaque niveau est soigneusement conçu pour vous apprendre de nouvelles manières surprenantes et rusées d’attraper des lapins.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

