Free intègre 8 nouveaux films sans surcoût dans Oqee Ciné pour ses abonnés

Une semaine riche en émotions et en grands classiques sur Oqee Ciné avec un nouvel arrivage de films.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de titres, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés régulièrement.

Cette semaine, les amateurs de cinéma vont être comblés sur Oqee Ciné. La plateforme enrichit son catalogue avec une sélection de films variés, mêlant thriller, science-fiction, polar, comédie et chef-d’œuvres intemporels. Du grand spectacle hollywoodien au cinéma d’auteur, voici les nouveautés à découvrir dès maintenant.

Money Monster (2016 – Thriller)

Réalisé par Jodie Foster, ce thriller haletant met en scène George Clooney et Julia Roberts dans une prise d’otage en direct à la télévision. À travers ce huis clos tendu, le film interroge les dérives de la finance et du pouvoir médiatique.

Blade Runner 2049 (2017 – Science-fiction)

Dans cette suite du film culte, Denis Villeneuve plonge Ryan Gosling dans un monde futuriste sombre et envoûtant. Une œuvre visuellement époustouflante, entre quête existentielle et héritage du passé.

Nuit Blanche (2011 – Polar/Action)

Porté par Tomer Sisley, ce polar français offre une course contre la montre nerveuse et électrique. Un flic borderline tente de sauver son fils kidnappé lors d’une nuit sous haute tension, entre violence et zones d’ombre.

Easy Rider (1969 – Road movie/Drame)

Symbole de la contre-culture américaine, ce road movie culte signé Dennis Hopper suit deux motards en quête de liberté à travers les États-Unis. Entre paysages hypnotiques et rock psychédélique, un film emblématique des années 60.

SOS Fantômes (1984 – Comédie fantastique)

Les célèbres chasseurs de fantômes font leur grand retour. Humour, surnaturel et effets spéciaux au rendez-vous pour ce classique indémodable qui ravira petits et grands.

Dracula (1992 – Fantastique/Horreur romantique)

Francis Ford Coppola livre une relecture somptueuse et gothique du roman de Bram Stoker. Une version élégante et troublante du mythe du vampire, portée par une mise en scène flamboyante.

La Volante (2015 – Thriller psychologique)

Dans ce thriller glaçant, Nathalie Baye incarne une femme rongée par le chagrin, prête à tout pour se rapprocher de l’homme qu’elle rend responsable de la mort de son fils. Une tension sourde et maîtrisée.

Tootsie (1982 – Comédie dramatique)

Dustin Hoffman brille dans cette comédie culte où un acteur sans emploi se grime en femme pour décrocher un rôle. Un film drôle et touchant, toujours aussi pertinent sur les questions d’identité et de genre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox