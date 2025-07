Nouveau : Free lance Disney+ sur les Freebox Révolution, avec six mois offerts

Après des années d’attente, les abonnés Freebox Révolution et Révolution light bénéficient maintenant d’un accès à Disney+. Pour ne rien gâcher, six mois sont offerts.

Free affiche désormais sur son site web que Disney+ est désormais offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution Light. Selon nos propres constatations, cela est aussi le cas pour les abonnés avec Freebox Révolution et TV by Canal, la plateforme étant désormais proposée sur leur espace abonné. Une excellente nouvelle pour beaucoup, qui regrettaient que la plateforme ne soit pas disponible avec un abonnement à la box emblématique de Free. Il s’agissait de la dernière box qui ne bénéficiait pas d’un accès au service de streaming de Mickey. Pour en bénéficier sur la Freebxo Révolution, il peut être nécessaire de redémarrer le player.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi les trois formules d’abonnement sans engagement proposées par la plateforme, depuis leur espace abonné:

Disney+ Standard avec pub : accès en Full HD (1080p), audio jusqu’à 5.1, visionnage sur 2 écrans simultanés. Tarif : 5,99€/mois, avec 6 mois inclus pour les nouveaux abonnés.

Disney+ Standard : toujours en Full HD, avec téléchargement des contenus pour une lecture hors ligne. 2 écrans simultanés. Tarif : 9,99€/mois.

Disney+ Premium : qualité UHD/HDR (4K), son Dolby Atmos, jusqu’à 4 écrans en simultané, avec possibilité de téléchargement. Tarif : 13,99€/mois.

L’activation peut se faire depuis l’espace abonné Freebox, avec création d’un compte Disney+ si nécessaire. Le service est accessible sans engagement, et les contenus incluent les productions des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, avec certaines exclusivités disponibles neuf mois après leur sortie en salles.A noter que l’offre de six mois inclus pour la formule avec Pub est indiquée comme “valable une seule fois et réservée aux non abonnés Disney+, sous réserve d’activation du service avant le 30/09/2025“.

