Freebox Pop, Ultra, mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV pour voyager autrement

Une nouvelle chaîne débarque sur Pluto TV pour les passionnés de cuisine et d’évasion.

Après avoir récemment enrichi son offre avec des chaînes dédiées à Cheers et à la saga Star Trek, Pluto TV poursuit son expansion avec un tout nouveau canal pensé pour les amateurs de cuisine et d’évasion : Voyages & Saveurs.

Cette chaîne gratuite, financée par la publicité, invite les téléspectateurs à découvrir le monde par le prisme des papilles. Des plats typiques aux marchés colorés, des chefs passionnés aux traditions culinaires locales, Voyages & Saveurs propose un tour du monde gourmand et dépaysant. L’occasion de s’immerger dans les cultures à travers leurs spécialités et leurs rituels gastronomiques, tout en explorant des paysages à couper le souffle.

Accessible sans inscription, la chaîne s’inscrit dans l’offre FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) de Pluto TV, qui rassemble déjà plus d’une centaine de chaînes en France, couvrant tous les genres — du cinéma au documentaire, en passant par la téléréalité ou l’animation. Voyages & Saveurs rejoint ainsi un catalogue en pleine croissance, pensé pour tous les publics. Le service est disponible sur mobile, navigateur, Apple TV, ou via des box comme la Freebox Pop et mini 4K.

