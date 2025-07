Orange lance une nouvelle offre mobile pour les parents et les ados, moins chère et plus complète

L’opérateur améliore son offre SaferPhone, dédiée aux parents souhaitant éviter une surconnexion de leurs adolescents.

Depuis le 3 juillet, Orange propose une nouvelle version de son offre SaferPhone, pensée pour répondre aux besoins des adolescents et de leurs parents en matière de téléphonie mobile et de sécurité numérique. Lancée en novembre dernier, cette offre associe un forfait mobile sans engagement à un ensemble de services visant à limiter les risques liés à l’usage du smartphone.

Le forfait « Série Spéciale SaferPhone 5Go » est proposé à 5,99 €/mois pour les clients internet Orange, et à 9,99 €/mois pour les autres, avec appels, SMS/MMS illimités et 5 Go de données mobiles bloquées en France et en Europe. Un smartphone, neuf ou reconditionné, peut être ajouté à un tarif préférentiel.

Orange complète cette offre avec un pack Protection Enfant, accessible sur demande, qui comprend notamment :

Un outil de contrôle parental pour gérer les temps d’écran, bloquer les contenus inappropriés, et couper l’accès à internet à distance.

Un service de détection du cyberharcèlement en partenariat avec la start-up française SafeBear, gratuit pendant 12 mois, qui analyse les messages sur certains réseaux sociaux (avec accord de l’adolescent) et alerte les parents en cas de comportements à risque.

Un dispositif de blocage des appels indésirables.

Un accompagnement à l’installation du pack, disponible 7j/7.

Deux ateliers gratuits — l’un sur les premiers usages du téléphone, l’autre sur la vie numérique des adolescents — sont également proposés en ligne ou en boutique. Un guide parental complète l’ensemble.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie #ForGoodConnections d’Orange, engagée depuis plusieurs années pour un numérique plus responsable. À travers des ateliers de sensibilisation, des conseils en ligne via le site Bien vivre le digital, et des offres adaptées, l’opérateur cherche à accompagner familles et jeunes vers un usage plus sécurisé du numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox