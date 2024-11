Orange lance SaferPhone, “l’offre qui réconcilie parents et adolescents” avec notamment un iPhone à moins de 100€

Avec sa nouvelle offre SaferPhone, Orange propose bien plus qu’un simple smartphone. L’opérateur se place dans une démarche éducative et sécuritaire, pour tenter de réconcilier parents et adolescents autour des enjeux du numérique.

A l’approche de Noël, nombreux sont les adolescents qui rêvent de recevoir un smartphone en cadeau. Mais pour de nombreux parents, l’envie de répondre à ce souhait s’accompagne d’inquiétudes quant aux usages du numérique. Face à ces préoccupations, Orange lance SaferPhone, une solution axée sur la sécurité numérique et la pédagogie pour un usage équilibré.

Ainsi cette offre comprend un forfait Série Spéciale 50 Go 5G à 21,99 € par mois (clients internet Orange) avec un engagement de 24 mois, comprenant 12 mois d’abonnement offerts à Orange Cybersecure (puis 7€/mois). Ce service filtre les appels indésirables, bloque les liens malveillants et protège contre les cybermenaces. Mais pas seulement, puisque SaferPhone propose également un iPhone 12 reconditionné 64 Go au prix attractif de 99 €, encourageant une démarche plus responsable et économique.

En complément de l’offre technologique, Orange intègre également un Pacte de confiance à signer entre parents et adolescents. Ce document symbolique encourage des engagements partagés, comme l’installation de contrôles parentaux, la protection des informations personnelles, une gestion réfléchie des réseaux sociaux et la limitation du temps d’écran et des moments de déconnexion.

Pour accompagner les familles, Orange met également à disposition un espace dédié sur son site Bien vivre le digital. Les parents y trouvent des conseils, astuces et ateliers gratuits pour guider leurs enfants dans une utilisation saine et équilibrée du numérique.

Pour marquer le lancement de SaferPhone, Orange déploie une campagne de communication multi-supports. Au cinéma et à la télévision, les débats parent-ado sur le smartphone sont mis en scène de manière humoristique et bienveillante. Sur les réseaux sociaux, des figures emblématiques du sport, de l’eSport et de l’influence relayeront les messages clés de l’initiative tout au long des fêtes.

