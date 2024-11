Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox Gaming avec une PS5 à prix cassé

Une box Bouygues Telecom avec une Playstation 5 à prix réduit, c’est la nouvelle proposition de l’opérateur pour séduire des abonnés.

Après la Xbox en 2023, Bouygues propose désormais une PS5 Slim dans son offre dédiée aux amateurs de jeux vidéo. L’opérateur, qui a affirmé que le marché fixe serait son relais de croissance, lance donc à l’approche des fêtes une toute nouvelle proposition Bbox Gaming, proposant au choix une PS5 Slim Numérique ou une PS5 Slim à prix réduit.

Pour la version numérique, il faudra compter 99€ à la commande (soit 350€ de remise) tandis que pour la PS5 Slim classique avec lecteur optique Blu-Ray 4K, il faudra débourser 269€ (280€ de remise).

Les nouveaux abonnés auront le choix entre deux offres : la Bbox Must, à 42.99€/mois pendant 12 mois puis 49.99€/mois et la Bbox Ultym, à 50.99€/mois pendant 12 mois puis 57.99€/mois. Si vous couplez cela avec un forfait mobile compatible B.iG, le premier tarif perdurera même après la première année et les deux offres sont avec un engagement de deux ans.

Il faut cependant noter que l’économie est à relativiser. En effet, le tarif des offres Bbox augmente drastiquement dans le cadre de ces versions gaming : 8€/mois supplémentaires pour les deux Bbox par rapport au prix sans PS5. Ainsi, sur les deux années d’engagement, vous paierez votre offre télécom 192€ plus chère que les versions classiques, ce qui reste donc moins que la remise annoncée sur les consoles de Sony. L’offre reste donc assez alléchante, à condition de ne pas trouver les consoles moins chères ailleurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox