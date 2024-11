Le financement de l’audiovisuel public enfin voté, la TVA sera utilisée

Comme c’était le cas depuis la suppression de la redevance, l’audiovisuel public bénéficiera d’une affectation annuelle d’un “montant d’impôt d’État” provenant directement de la TVA.

Après une longue inquiétude, le secteur de l’audiovisuel public peut de nouveau respirer : la réforme du financement de l’audiovisuel public a été votée définitivement par le Parlement ce mercredi 20 novembre. Le texte pérennise le mécanisme mis en place temporairement suite à la fin de la redevance en 2022, ainsi France Télévisions et consorts pourront bénéficier d’une fraction de la TVA grâce à l’affectation annuelle d’un montant d’impôt d’État.

Dans un message adressé aux salariés mercredi soir, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, a salué une “très bonne nouvelle”. “A partir de 2025, le financement de France Télévisions et de l’ensemble de nos sociétés sœurs (Radio France, Arte, France Médias Monde, INA et TV5 Monde) continuera à reposer sur l’affectation des revenus d’une taxe, ce qui constitue une garantie de stabilité et d’indépendance indispensable à l’exercice de nos missions”.

