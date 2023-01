Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox Gaming avec une Xbox à 1€ et de nombreux jeux inclus

L’opérateur annonce aujourd’hui le lancement d’une série spéciale incluant son offre fibre mais également une Xbox à prix réduit et l’accès au Game Pass Ultimate de Microsoft.

Après SFR et son offre avec une PlayStation 5, c’est au tour de Bouygues Telecom de proposer une offre résolument orientée vers les joueurs de jeux vidéos. L’opérateur dévoile en effet son offre Bbox Gaming, un pack proposant à la fois d’accéder à la Xbox Série S pour un prix préférentiel et au Game Pass Ultimate, abonnement de jeux dans le cloud.

Grâce à ce que l’on devine être un partenariat avec Microsoft, les abonnés voulant passer à la fibre de Bouygues Telecom peuvent ainsi opter pour la Bbox Must ou Ultime avec en plus ce package plutôt alléchant pour peu que l’on apprécie les jeux vidéo. Décliné en deux versions, il permet d’accéder non seulement à la console du géant américain mais aussi au service de cloud Gaming, soit pour une durée de 3 mois soit de 24 mois. La différence se, verra sur le prix de ce pack, proposé à 1€ dans la première version et 159€ dans la deuxième.

Si le tarif est alléchant, il est compensé par le fait que les offres fibre de Bouygues Telecom sont proposées dans leur tarif final, sans promotion la première année et avec un engagement de deux ans. Comptez ainsi 41.99€/mois pour la Bbox must avec son WiFi 6 et son 1Gb/s de download et 50.99€/mois pour la Bbox Ultime avec WiFi 6E et 2Gb/s, ainsi que Disney+ et Salto inclus pendant dix mois.

A titre d’exemple, dans le cadre de la Bbox Must et du pack le moins onéreux, si Bouygues présente une économie de 337€ sur la Xbox, la première année d’abonnement coûtera tout de même 204€ plus cher par rapport à une offre classique. Si vous aviez déjà l’intention de rester fidèle et d’être abonné pendant plus de deux ans , l’offre peut donc être intéressante si vous souhaitez faire une économie sur l’achat de votre console de jeu.

A noter cependant, concernant cet appareil, l’achat se fait sous la forme d’une code promotionnel pour commander la Xbox sur un site marchand. Ce dernier est envoyé directement à l’abonné une fois l’installation de la ligne. Pas de colis regroupant votre Bbox et Xbox toutes neuves donc. A noter également : le service Game Pass proposant un large catalogue de jeux en illimité sur la console, sur PC, mobile et tablette via le cloud est souscrit uniquement sur la durée indiquée. Bouygues Telecom indique que si vous souhaiter continuer l’aventure, il faudra souscrire un nouvel abonnement chez Microsoft.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox