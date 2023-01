Netflix s’intéresse à une option de TV gratuite

Des chaînes gratuites financées par la pub, Netflix ne dit pas non.

A l’instar de Pluto TV, Molotov ou encore de France Télévisions, Netflix n’exclut pas à l’avenir de surfer sur la vague des chaînes “FAST” (Free advertising-supported streaming television) dont le fonctionnement est le même que les flux linéaires. Ces dernières sont gratuites et financées par la publicité.

En marge de la présentation de ses résultats financiers le 19 janvier, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré suivre le développement de ce marché et par extension l’éventualité d’une option de télévision gratuite financée par la publicité.

«Nous sommes ouverts à tous ces différents modèles qui existent actuellement, mais nous avons beaucoup à faire cette année, à la fois avec le partage payant et avec le lancement de notre offre avec pub tout en améliorant notre liste de contenus pour nos membres. Donc, nous gardons un œil sur ce segment à coup sûr », a-t-il déclaré. S’il venait à prendre la décision d’une offre de chaînes Fast Netflix, cela augmenterait considérablement son activité publicitaire.

Pour l’heure, le mastodonte de la SVOD se concentrer sur sa formule Essentiel avec pub. Pour la développer, Netflix a choisi comme partenaire technologique et commercial, Microsoft. Sa mission est de gérer la technologie autour de la vente d’espaces publicitaires sur Netflix. “Les spécialistes du marketing qui se tournent vers Microsoft pour leurs besoins publicitaires auront accès à l’audience de Netflix et à l’inventaire premium de la télévision connectée. Toutes les publicités diffusées sur Netflix seront exclusivement disponibles via la plateforme Microsoft”, indiquait le groupe en juillet dernier.

Après avoir perdu 1 million d’abonnés lors du premier semestre 2022, le géant américain inverse déjà la tendance, en atteste le gain de 2,3 million et 7,7 millions de nouveaux clients au troisième et quatrième trimestre. Netflix souhaite aujourd’hui améliorer ses revenus globaux. Le partage de compte payant sera mis en place dans un premier temps en avril aux Etats-Unis.

