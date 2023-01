Netflix annonce le lancement du partage de compte payant au cours du 1er trimestre 2023

Le mastodonte de la SVOD lancera la chasse aux non-abonnés lors du 1er trimestre 2023 avec le déploiement généralisé du partage de compte payant.

Après le lancement de son offre avec publicité à prix réduit laquelle porte déjà ses fruits, Netflix va passer à la vitesse supérieure en 2023 afin d’oublier une bonne fois pour toute la perte d’1 million d’abonnés lors du premier semestre 2022. Si le géant américain a déjà inversé la tendance, en atteste le gain de 2,3 million et 7,7 millions de nouveaux clients au troisième et quatrième trimestre, il est aujourd’hui dans les starting-blocks pour mettre en place l’une de ses stratégies phares présentée l’année dernier.

Après des tests en Amérique latine, “nous prévoyons de déployer plus largement le partage de compte payant plus tard au cours du premier trimestre 2023”, a fait savoir ce 19 janvier Netflix lors de la publication de ses résultats financiers. Néanmoins, le leader de la SVOD ne bénéficiera pas d’une amélioration de ses revenus globaux dans l’immédiat , “nous nous attendons à des résiliations sur chaque marché lorsque nous déploierons le partage payant, mais à mesure que les foyers commenceront à activer leur propre comptes et des comptes de membres supplémentaires sont ajoutés, nous nous attendons à une croissance”.

L’objectif affiché est de monétiser les 100 millions de foyers qui en bénéficient actuellement mais ne payant pas directement. “Cela compromet notre capacité à long terme à investir et à nous améliorer”, annonce Netflix. Et d’ajouter : “bien que nos conditions d’utilisation limitent l’utilisation de Netflix à un foyer, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un changement pour les membres qui partagent leur compte plus largement. Nous avons donc travaillé dur pour créer de nouvelles fonctionnalités supplémentaires

qui améliorent l’expérience, y compris la possibilité pour les membres de vérifier quels appareils utilisent leur compte et de transférer un profil vers un nouveau compte. Alors que nous déployons le partage payant, les membres de nombreux les pays auront également la possibilité de payer un supplément s’ils veulent partager Netflix avec des personnes avec qui ne vivent pas”, soit environ 3€ de plus en se basant sur les tests menés en Amérique latine. Netflix pourrait viser dans un premier temps le partage de compte payant sur les téléviseurs grâce à la localisation par IP. La mise en place de ce dispositif apparaît beaucoup plus compliquée sur les smartphone et tablettes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox