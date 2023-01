Free Mobile lance un nouveau booster pour son forfait 2€ à un prix excessif avec des frais d’activation

Free Mobile propose dès aujourd’hui 1 Go et les appels illimités en option payante à 4,99€/mois pour son plus petit forfait. L’objectif est de s’aligner sur la concurrence au risque de déplaire. Les abonnés existants passeront à la caisse, 10€ de frais de souscription seront facturés.

S’il a promis de ne pas augmenter le prix de ses offres mobile historiques pendant 4 ans, Free Mobile s’en donne à coeur joie sur le “Booster” de son forfait 2€. Dès aujourd’hui, les abonnés désireux d’opter pour cette option payante, bénéficieront de 1 Go de données et des appels illimités, pour 4,99€/mois supplémentaires. Au total, le forfait sera facturé ainsi 6,99€/mois. A titre de comparaison, son offre intermédiaire Série Free 110 Go est affichée à 14,99€/mois pendant 1 an.

Il faut l’avouer, le Go devient très cher. Mais la stratégie de Free Mobile est on ne peut plus claire, l’opérateur souhaite s’aligner sur la concurrence. B&You et Red by SFR proposent actuellement pour 6.99€/mois, 1 Go utilisable en Europe/DOM et appels/SMS/MMS illimités.

Et ce n’est pas tout puisque Free Mobile intègre à nouveau des frais d’activation pour ses abonnés actuels qui souhaiteraient souscrire à cette option. Il leur en coûtera 10€. Les nouveaux clients sont épargnés car la carte SIM est facturée 10€.

Pour beaucoup d’abonnés, la tarification choisie par Free Mobile paraîtra excessive. En effet, le premier booster de l’ex-trublion lancé le 20 septembre dernier incluait déjà 1 Go de data et appels illimités, mais au prix de 2,99€/mois. Free Mobile a part la suite revue à la baisse la data incluse (600 Mo) toujours au même prix, par mimétisme à la concurrence. Ce booster inclut également en Europe et DOM 1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et des appels illimités.

