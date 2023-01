Fibre et ADSL : Free est imbattable en 2022, ses performances surpassent ses rivaux

Dans son baromètre annuel des connexion de l’internet fixe, nPerf est sans appel : les abonnés Free ont profité en 2022 des meilleures performances de l’Internet fixe, tant en fibre que toutes technologies confondues.

Un deuxième titre pour l’opérateur qui était déjà passé devant Orange l’année dernière. Les débits fixe ont continué d’augmenter en France durant l’année 2022, avec une moyenne de 237 Mb/s contre 191 Mb/s soit une croissance d’environ 24% sur l’année et Free est resté devant ses concurrents sur le très haut débit et surtout la fibre. Ces résultats impressionnants lui permettent ainsi d’être à nouveau l’opérateur proposant la meilleure connexion fixe en France.

“Après une nette domination d’Orange ces dernières années sur l’Internet fixe, Free, pour la deuxième année consécutive, s’impose comme l’opérateur délivrant les meilleures performances sur l’Internet fixe, notamment en fibre optique. Des résultats portés par une offre à 10 Gb/s qui dope les débits” salue ainsi nPerf dans son baromètre annuel. A noter cependant, sur les offres de haut débit, Bouygues Telecom parvient à devancer légèrement l’opérateur de Xavier Niel.

Une domination complète toutes technologies confondues

En réalisant la moyenne des 5.4 millions de tests, Free est l’opérateur proposant le meilleur débit (descendant ou ascendant) et la meilleure latence sur le fixe. Les abonnés Freebox peuvent télécharger avec un débit moyen de 274.17 Mb/s, en hausse de 22% (48 Mb/s) par rapport à 2021, contre 251.21 Mb/s chez Bouygues Telecom, 223.28 Mb/s chez Orange et 196.16 Mb/s chez SFR. Le temps de réponse moyen chez Free est également le plus court avec une moyenne de 20.16 sur les offres fibre et ADSL. Soit deux milisecondes de moins que la moyenne nationale établie à 22 ms, en progression de 9% par rapport à 2021.

A noter par ailleurs que sur l’upload, les résultats de Bouygues et Free sont presque identiques avec une différence de trois centièmes de mégabits.

Sur la Fibre, Orange chipe un titre mais Free reste premier

Comme au premier semestre de l’année dernière, Free termine en tête, au voisinage des 600 Mb/s, performance “simplement spectaculaire” indique nPerf. Son avance vis-à-vis de son plus proche poursuivant, Bouygues Telecom, reste ainsi plus que confortable. Pourtant, ce dernier enregistre la meilleure progression de la période : +41 Mb/s en un an. Une performance assez proche de Free qui proposait un débit moyen en fibre de 556.76 Mb/s en 2021, soit une hausse de près de 40 Mb/s sur l’année. SFR ne tient pas le rythme de ses concurrents : seulement 13 Mb/s supplémentaires. De cette manière, Orange le devance et s’installe en troisième position en gagnant 38 Mb/s.



L’opérateur de Xavier Niel est également premier sur l’upload en FTTH avec un débit moyen de 406.69 Mb/s contre 378.59 Mb/s l’année dernière. Il est cette fois devant Orange, et non pas Bouygues Telecom. “Même si on ne peut parler de mouchoir de poche, les challengers de Free forment clairement un ensemble de niveau comparable, par opposition à celui de Free, qui paraît hors d’atteinte” explique nPerf.

Il n’y a que sur la latence en fibre que Free ne parvient pas à obtenir la première place. Comme l’année dernière, c’est bel et bien Orange qui reste leader avec 11.45 ms en moyenne et ce malgré un ralentissement de 10.7%. Mais les Freebox, avec une latence moyenne de 12.59 ms, ont tout de même pu dépasser les offres de Bouygues Telecom sur ce point grâce aux mauvaises performances de l’opérateur qui était deuxième l’année dernière et fini à la dernière place du classement.

Sur la fibre optique, nPerf estime que si “Free excelle, les autres opérateurs n’ont vraiment pas à rougir et leurs abonnés profitent de connexions de qualité. Avec des débits descendants tournant autour de 450 Mb/s et des débits montants avoisinant les 355 Mb/s, les abonnés FTTH Orange, Bouygues Telecom et SFR, peuvent profiter de tous les usages gourmands en ressources (vidéo-conférence, streaming 4K, multi-écrans, jeux 4K…“

De plus, il convient de rappeler que malgré la hausse des débits moyens et un déploiement rapide de la fibre, de nombreux foyers sont équipés de connexion xDSL, représentant près de 20% des tests de nPerf.

