La prochaine Freebox est la nouveauté la plus attendue en 2023 par les abonnés Free

Le verdict est sans appel, les Freenautes attendent en premier lieu le lancement d’une nouvelle Freebox en 2023. L’amélioration du booster sur le forfait 2€ ainsi que le déploiement accru de la fibre et de la 5G sont dans le trio de tête.

La question a été posée aux abonnés Free du 22 décembre au 19 janvier 2023 : “Qu’attendez-vous le plus en 2023 ?”. Aujourd’hui, Univers Freebox dévoile les résultats de son sondage. Sur les 5044 votants, 32% ont répondu “la nouvelle Freebox annoncée par Xavier Niel”. Lors de la journée des communautés Free qui s’est déroulée fin septembre 2022, le fondateur de Free a révélé son intention de commercialiser une nouvelle génération de box en 2023, probablement lors du second semestre. Si les détails de cette Freebox sont encore inconnus, Free a une idée très claire de ce que sera le produit, quelques questionnement subsistaient alors sur la partie télévision. Cependant, la formule d’une offre avec player devrait être une nouvelle fois privilégiée. L’opérateur estime par ailleurs que le marché va dans le sens de la disparition du décodeur dans les offres télécoms, mais qu’il n’est pas encore assez mature pour cela.

Pour 18% des sondés, un retour de la Freebox mini 4K est à privilégier, telle quelle ou dans une nouvelle version. En novembre dernier, le FAI a retiré de ses offres commerciales sa première box Android. La Freebox Pop devient de facto sa nouvelle offre d’entrée.

Lancée fin septembre 2022, l’option payante “booster” du forfait 2€ reste aujourd’hui figée, incluant les appels illimités et 600 Mo de data au prix de 2,99€ à ajouter au tarif historique de l’offre à 2€. Un. enrichissement est attendu en premier lieu pour 18% des participants.

Derrière, la fibre et la 5G sont espérés plus que le reste par 12% des questionnés. Si Free couvre déjà 87% de la population en 4G et 70% des locaux en fibre optique, ce n’est donc pas encore le cas pour de nombreux Freenautes.

Les services de SVOD Paramount+, Universal+ ou Discovery suscitent enfin l’attente de 10% des sondés contre 5% pour la VoWiFi et VoLTE sur le forfait Série Free ou Veepee. l’opérateur prévoit de d’activer ces deux technologies sur ses offres prochainement.

Le nouveau service d’assistance de proximité Free Proxy est attendu de pied ferme par 4% des abonnés interrogés. Inclus dans les offres Free, il permet d’être en relation directement via leur Espace Abonné sur mobile et sur le web ou par téléphone au 3244. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre dans un délai de 15 minutes et trouver une solution en 24 h maximum. L’objectif est de compter150 équipes de proximité pour couvrir 50% du parc d’abonnés à la fin de l’année.

