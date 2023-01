NRJ Mobile lance un nouveau forfait 5G alléchant à 13,99€/mois

Avec une enveloppe plutôt conséquente et au prix de certains forfaits 4G, NRJ Mobile pourrait vous faire passer à la 5G.

Le MVNO a en effet lancé une nouvelle offre proposant 150 Go de data, accessibles via la nouvelle génération de téléphonie mobile pour 13.99€/mois. Une offre qui détonne avec la concurrence, puisque Bouygues Telecom propose actuellement un forfait 130 Go pour 15.99€/mois.

Les abonnés à cette offre vont utiliser le réseau de Bouygues Telecom justement et bénéficient également de 21 Go inclus, en 4G cette fois, depuis l’Union Européenne et les DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités et si le prix est indiqué comme bénéficiant d’une remise exceptionnelle de 8€/mois, aucune date de fin n’est indiquée. Rappelons qu’il faudra tout de même compter sur 10€ supplémentaires lors de la commande, le prix de la carte SIM triple découpe.

