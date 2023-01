La concurrence ne paraît plus si rude, l’illimité de Free Mobile est-il menacé ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

A force de l’usage de certains abonnés, Free Mobile pourrait-il en avoir marre ?

Les usages pour les données mobiles sont nombreux : streaming, navigation, visioconférence mais aussi l’utiliser comme solution lorsque son internet fixe n’est pas au niveau. Et la 5G aide ! Ce sont bel et bien 12.07 To qui ont été consommés sur ce forfait, en témoigne l’espace abonné d’un utilisateur publié sur les réseaux sociaux. Il affirme par ailleurs avoir été majoritairement connecté à la 5G 3.5 GHz de l’opérateur de Xavier Niel pour réaliser cette performance sur un iPhone 13 Pro Max.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, puisque quelques jours plus tard, un autre internaute a pour sa part dévoilé une utilisation de son forfait encore plus impressionnante avec 33.98 To consommés. Si la performance est impressionnante, certains s’inquiètent des potentielles conséquences de ces usages qui restent tout de même extrêmement minoritaires. Peu de chance que Free Mobile se prive de sa marque de fabrique pour son offre quadruple-play…

La VoWiFi est encore attendue de pied ferme

Une nouvelle mise à jour des smartphones Oppo est actuellement en cours de déploiement et elle apporte notamment ce que beaucoup d’abonnés au forfait 5G le plus musclé de Free Mobile attendaient, à savoir les appels sur WiFi. Free l’avait annoncé pour décembre, c’est donc désormais effectif avec un peu de retard (au moins sur Oppo A54 5G avec lequel a été réalisé le test). Chaque mois, de nouveaux smartphones deviennent compatibles avec cette technologie, mais pour l’heure et malgré les annonces de Free, il n’existe qu’un seul forfait qui permette d’y accéder. En attendant l’arrivée sur le Série Free et les forfaits Veepee.

La répression face au piratage , une solution ?

Les opérateurs télécoms vont travailler main dans la main avec l’Arcom et les titulaires des droits pour limiter le piratage des contenus sportifs. C’est en effet la teneur d’un nouvel accord signé entre les ayants-droits et les opérateurs télécoms. Une lutte qui continue de s’intensifier, mais qui laisse sceptique de nombreux internautes.

Et si Xavier Niel avait une idée bien précise derrière la tête ?

Aujourd’hui marque la date limite de dépôt de dossier pour la reprise de la fréquence de M6 où Xavier Niel pourrait venir chambouler le jeu. Certains plaisantins aiment par ailleurs imaginer le résultat de cet appel d’offre si le fondateur de Free l’emportait : un nom tout trouvé pour ne pas désorienter les téléspectateurs…

La concurrence est elle encore si serrée ?

Selon les chiffres publiés par la direction général du Trésor, l’intensité concurrentielle se traduit par des prix parmi les plus bas d’Europe. En outre, les opérateurs effectuent des investissements conséquents (14,9 Md€ en 2021, hors licences mobiles), en forte hausse depuis plusieurs années malgré des revenus stables (41 % du chiffre d’affaires en 2021 contre 26 % en 1998), en lien avec déploiement de la fibre sur les réseaux fixes. Ces investissements des opérateurs sont parmi les plus dynamiques en comparaison européenne. Free s’en félicite par ailleurs avec notamment l’arrivée de son opérateur mobile. Mais si à l’époque les différences de prix entre le tout nouvel entrant et la concurrence était extrêmement marqué, certains se questionnent si la concurrence est encore si rude à l’heure où les offres de plusieurs opérateurs se ressemblent de plus en plus. Si ce n’est chez Orange…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox