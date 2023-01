Abonnés Freebox avec TV by Canal : vous pouvez désormais tester myCanal sur Mac

Après une période de bêta-test privé, une version d’essai est désormais disponible pour tous les abonnés aux offres Canal.

L’application myCanal continue de se déployer. Si elle est d’ores et déjà disponible sur de nombreux supports comme les mobiles (Android et iOS), les décodeurs TV sous Android et tvOS, les PC … il manquait encore les ordinateurs d’Apple.

On se rapproche désormais d’un lancement officiel, puisqu’une phase de bêta-test public vient d’être lancé sur Testflight, l’application dédiée aux essais de nouvelles applications encore en développement d’Apple. Si aucune limite n’est annoncée pour l’heure par Canal+ en terme d’utilisateurs, notons que seuls 10 000 testeurs peuvent rejoindre le programme de chaque appli sur la plateforme du géant américain.

Cette appli doit permettre d’accéder à des programmes en direct comme en replay, mais aussi de les télécharger pour les regarder hors-ligne et elle dispose déjà de nombreuses fonctionnalités comme le mode Expert, Multi-Live, Picture in Picture… Mais pas d’AirPlay pour le moment. Il est temps, pourront dire certains, alors que des premières rumeurs prévoyaient un lancement en juin 2022.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair plusieurs supports. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

Source : MacGeneration

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox