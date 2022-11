Abonnés Freebox avec TV By Canal : une nouvelle application myCanal arrive, les tests sont ouverts

Attendue de longue date, une application myCanal sur MacOS est désormais disponible en bêta-test.

Avec du retard. L’application myCanal, disponible pour tous les abonnés aux offres de la filiale de Vivendi, y compris les abonnés Freebox avec TV by Canal donc est déjà disponible sur de nombreux supports comme les mobiles (Android et iOS), les décodeurs TV sous Android et tvOS, les PC… Mais il manquait encore une corde à l’arc de la plateforme : les ordinateurs d’Apple.

Cela sera bientôt de l’histoire ancienne puisque les développeurs du groupe Canal ont annoncé hier le lancement d’une phase de bêta-test à grande échelle pour la toute nouvelle application myCanal sur MacOS. Il est temps, pourront dire certains, alors que des premières rumeurs prévoyaient un lancement en juin 2020. Les conditions requises sont assez simple : posséder un Mac avec un version MacOS 12.0 minimum, avoir envie de partager ses retours et enfin, s’inscrire directement via un formulaire pour lequel il faudra se munir d’un identifiant Canal.

Une fois votre candidature enregistrée, un mail vous sera envoyé ainsi qu’un lien pour télécharger votre application et ainsi démarrer ce test.

