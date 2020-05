Abonnés Freebox avec TV by Canal : MyCanal lancera une nouvelle application en juin

Les abonnés Freebox Révolution ou Delta utilisant MyCanal pourront retrouver une nouvelle application toute neuve sur MacOS Catalina pour accéder à leurs chaînes favorites sur leur ordinateur Apple.

Il existait autrefois (jusqu’à l’année dernière) un logiciel permettant aux abonnés MyCanal de télécharger les vidéos sur leur Mac pour une lecture hors-ligne, mais c’était tout ce que proposait l’application, qui a disparu depuis le passage à macOS Catalina à cause de l’utilisation d’une technologie obsolète.

D’après nos confrères de macGeneration, Canal+ va relancer une nouvelle application MyCanal sur les ordinateurs de la Pomme, qui sera un portage de la version iPad. Elle permettra de regarder les chaînes TV, auxquelles on est abonné, de gérer sa playlist, d’effectuer des recherches… En somme, toutes les fonctionnalités que l’on peut déjà retrouver sur un navigateur. Cependant, nos confrères ayant eu accès à la version bêta de l’application, affirment qu’elle propose plus de confort, mais son intérêt principal reste la possibilité de télécharger à nouveau les vidéos pour une lecture sans connexion.

A noter justement que lors de la dernière mise à jour de son application sur iOS, les développeurs de MyCanal teasaient une “grosse surprise” arrivant pour les utilisateurs. Il semble qu’elle ait été dévoilée à l’avance !

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Cana/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).