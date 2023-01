Les internautes se lâchent sur les réseaux : les “boulets” d’Orange, la voix française de Son Goku se bat pour la fibre

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Poser cette question, c’est un peu la même chose que le débat “la” ou “le” WiFi. Seuls les vrais savent !

Le smartphone était déjà en laboratoire en 1963 ! Appels visioconférence, et maison connectée.

An interesting newspaper article from 1963 pic.twitter.com/6OwlNeDMzQ — Fascinating (@fasc1nate) January 22, 2023

Quand une abonné Orange, Brigitte Lecordier célèbre voix française de Son Goku, se plaint d’une coupure d’ADSL l’empêchant de travailler, un internaute s’en amuse avec quelques jeux de mots. Free ne l’a pas manqué !

JE NE SAIS PLUS COMMENT FAIRE 🤪😱😭

Je me bats avec @orange depuis 5 ans pour avoir la fibre, je ne l'ai toujours pas… et depuis hier coupure TOTALE de réseaux plus d'ADSL et 4G par intermittence.

Comment travailler ??? 😡

AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!! — Brigitte Lecordier (@LecordierB) January 18, 2023

Un artiste est né 🧑‍🎨 — Free (@free) January 18, 2023

Un titre un peu fort de café, et c’est Stéphane Richard, ex-PDG d’Orange qui monte au créneau !

Avec les valeurs humaines bien connues de cette publication voici comment des équipes combattives et engagées sont présentées. Chers boulets d’OCS, d’OBS, d’Orange Bank, je vous remercie pour votre travail et suis fier de vous. Votre ex boulet en chef. https://t.co/CTJOzSTemF — Stéphane Richard (@srichard) January 18, 2023

La Maison Connectée, ce n’est pas vraiment ça sur la Livebox 6 !

