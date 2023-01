Orange lance deux promos sur de nombreuses chaînes et OCS pour les Livebox

Un bouquet généraliste ou OCS à moitié prix, ce sont les deux propositions de l’opérateur cette semaine pour ses abonnés.

Deux vente flash à saisir jusqu’à dimanche prochain sur votre Livebox. L’opérateur historique vous propose en effet d’accéder au bouquet Famille ou à OCS à moitié prix pendant deux mois sur votre Livebox.

Ainsi, si vous souhaitez vous abonner à OCS vous ne paierez que 5.99€/mois pendant deux mois avant de repasser à 12.99€/mois soit le tarif original de l’offre. Cette dernière vous permet d’accéder à la plateforme de SVOD mais aussi à OCS Max, Pulp et Géants. Ainsi, vous pourrez profiter de films inédits TV, de séries dès 24h après leur sortie aux USA, de l’intégralité de la production d’OCS (Devils, 3615 Monique, L’Opéra…) et d’une sélection de films et séries HBO.

Si vous souhaitez accéder à une plus grande diversité de contenus, vous pouvez opter pour le Bouquet TV Famille. Proposé habituellement pour 13.99€/mois est également disponible pour 6.99€/mois pendant deux mois. Il propose 41 chaînes multi-thématiques allant de Téva à Paris Première en passant par MCM ou Comedy Central ainsi que des chaînes jeunesses comme Boomerang ou Tiji. Les abonnés Orange par ADSL, fibre peuvent y accéder sur leur Livebox mais aussi depuis les applications TV d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox